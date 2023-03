I Chemical Brothers sono tornati con “No Reason”

Share

“Buon Dio. Riconfermando il loro status di icone senza tempo e di artisti tra i più influenti nella storia della musica elettronica, i Chemical Brothers hanno lasciato la folla a bocca aperta.” Billboard (Portola Festival, San Francisco – settembre 2022)

“Dopo trent’anni di carriera, i Chemical Brothers continuano a scavare nelle profondità labirintiche delle loro sonorità. In una fase di grande insicurezza culturale e globale, non c’è mai stato un momento più allettante per perdersi nel loro sovraccarico sensoriale.” Pitchfork

I Chemical Brothers, una delle band di maggior successo nella storia della musica elettronica, tornano con un nuovo singolo. Uno dei pezzi forti dei recenti spettacoli dal vivo e dei DJ set della band vincitrice del Grammy Award, No Reason è un brano inconfondibile ed irresistibile. È accompagnato da un visual surreale diretto dai collaboratori di lunga data Smith e Lyall e coreografato e interpretato dalla compagnia teatrale Gecko Theatre, già nota a chiunque abbia assistito ad una delle loro incredibili apparizioni ai festival del 2022.

No Reason è stato masterizzato in Dolby ATMOS da Giles Martin (che ha già supervisionato la rimasterizzazione del catalogo dei Beatles) presso gli Abbey Road Studios. No Reason è il primo brano inedito pubblicato dai Chemical Brothers dopo The Darkness That You Fear del 2021. Il duo sta attualmente lavorando al seguito dell’acclamato album No Geography del 2019.

Quest’anno i Chemical Brothers saranno protagonisti di una serie di festival in tutto il mondo. Queste le date per assistere ai loro tanto apprezzati spettacoli dal vivo:

Marzo

Sab 25 Estéreo Picnic, Bogotá, Colombia

Aprile

Ven 14 Coachella, Indio, USA

Dom 16 Santa Barbara Bowl, Santa Barbara, USA

Mar 18 WAMU Theater, Seattle, USA

Ven 21 Coachella, Indio, USA

Maggio

Sab 20 Mallorca Live Festival, Mallorca, Spain

Giugno

Ven 2 NorthSide, Aarhus, Denmark

Ven 9 Best Kept Secret, Hilvarenbeek, Netherlands

Sab 17 Isle of Wight Festival, UK

Merc 21 Musgrave Park Cork, Ireland

Gio 29 Provinssirock Festival, Seinäjoki, Finland

Luglio

Gio 6 Bilbao BBK Live, Bilbao, Spain

Sab 8 AMA Music Festival, Romano D‘Ezzelino, Italy

Ven 21 Electric Castle, Cluj, Romania

Dom 23 Lucca Summer Festival, Lucca, Italy

Agosto

Ven 4 Wilderness Festival, Oxfordshire, UK

Sab 12 FEST Festival, Chorzów, Poland

Ven 18 Cabaret Vert, Charleville-Mézières, France

Sab 26 Rock En Seine, Saint-Cloud, France

Settembre

Sab 9 The Bay Series, Cardiff, UK

The Chemical Brothers :

ll pluripremiato e pluricertificato duo è senza dubbio uno dei gruppi elettronici più influenti di tutti i tempi. Nell’arco di tre decenni e con i loro nove acclamatissimi album, hanno sfondato generi e confini con la loro musica pionieristica, i video mozzafiato e gli strabilianti spettacoli dal vivo. Hanno venduto oltre 13 milioni di album (raggiungendo la posizione numero 1 nel Regno Unito per sei volte) e quasi 20 milioni di singoli e i loro brani sono stati ascoltati in streaming oltre 3 miliardi di volte.

Il design del palco e delle luci di tutte le date dei Chemical Brothers è stato curato da Smith & Lyall, collaboratori di lunga data della band. (@smithandlyall)