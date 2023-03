Elodie nuova protagonista di Apple Music

Share

Elodie è la nuova protagonista di Apple Music Home Session, il format che dà la possibilità agli artisti di creare nuove versioni dei loro brani preferiti in piena libertà artistica.

Sarà disponibile in esclusiva su Apple Music una speciale rivisitazionedel singolo presentato da Elodie in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, Due, su cui racconta: “È stato divertente dare un nuovo vestito ad un pezzo così significativo per me. Amo le atmosfere che questa nuova versione porta con sé, e come gli archi riescano ad emozionarmi ogni volta”. Inoltre, Elodie propone un’originale cover di Confusa e felice, iconico brano di Carmen Consoli del 1997: “Carmen Consoli resterà sempre un punto di riferimento musicale per me e ‘Confusa e Felice’ è la fotografia di uno stato d’animo che tutti almeno una volta nella vita abbiamo conosciuto. È stato bellissimo poterne fare una mia versione e rendere onore ad un brano leggendario”, ​​racconta l’artista.

L’Home Session di Elodie per Apple Music è ora disponibile qui.

Le Apple Music Home Session sono nate durante il lockdown del 2020 con l’obiettivo di sfidare gli artisti a creare il loro set up nelle proprie case, reimmaginando i loro brani più conosciuti e registrando le cover delle loro canzoni preferite in delle speciali versioni inedite. Niente studi di lusso o band di supporto, solo talenti straordinari e brani eccezionali. La collezione completa di Apple Music Home Sessions è disponibile qui.