“Padri e Figli” i sentieri della paternità

Nel suo nuovo libro, Mariolina Ceriotti Migliarese mette a fuoco da una prospettiva particolare il ruolo del padre che genera, riconosce, dà un nome, aiuta il figlio a crescere… proponendo una riflessione articolata in nove momenti per imparare a vivere in pienezza il rapporto «Padri e Figli».

«È toccante pensare che Gesù, Figlio unigenito di Dio-Padre, è stato affidato per diventare adulto a un padre umano, cui è stato dato il compito di insegnargli e trasmettergli tutto ciò che i papà devono trasmettere e insegnare ai propri figli […].

In questo tempo di paternità smarrite, confuse, spesso sbiadite, mi sono chiesta se non sia possibile ritrovare la strada giusta anche riflettendo su questo particolare padre: umano come noi, vulnerabile come noi, come noi talvolta incapace di comprendere, eppure così efficace».

Dal capitolo I volti del padre

Anche per chi non crede, l’inesauribile riflessione sul paterno ha come riferimento ultimo la relazione tra il “Padre” e il “Figlio” per eccellenza: questo libro parte da lì, per condurci alla concretezza delle nostre relazioni. È un invito a comprendere che amare secondo il cuore di Dio non passa da cose complesse, ma dalla realtà di ogni giorno, e richiede perciò una piccola e costante educazione della mente e del cuore. Un percorso in nove tappe per riscoprire l’autentica paternità, che, giorno dopo giorno, prende forma attraverso le normali imperfezioni delle nostre relazioni quotidiane.

Mariolina Ceriotti Migliarese

L’Autrice

Mariolina Ceriotti Migliarese è medico, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. Vive a Milano dove lavora in un servizio territoriale di neuropsichiatria infantile ed esercita attività privata come psicoterapeuta per adulti e coppie. Da molti anni si occupa di formazione di genitori e insegnanti attraverso conferenze e articoli su tematiche inerenti la famiglia. Sposata dal 1973, ha sei figli. È autrice per le edizioni Ares di: La famiglia imperfetta (2010), La coppia imperfetta (2012), Cara dottoressa. Risposte alle famiglie imperfette (2013), Erotica & materna. Viaggio nell’universo femminile (2015), Maschi. Forza, eros tenerezza (2017) e Risposami! (2020). È coautrice dei libri Il sostegno alla genitorialità (Franco Angeli 2011), La preadolescenza (Franco Angeli 2013), Essere leader al femminile (SDA Bocconi 2017).