Movie Talk dal vivo con Zerocalcare e Giorgio Viaro

Dopo il grande successo riscosso dai primi due appuntamenti di “Movie Talk dal vivo”, Giorgio Viaro è pronto a tornare in sala per guardare e commentare insieme ad un ospite speciale e al pubblico il reboot della famosa saga cinematografica Fantasy ‘Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri’. La speciale iniziativa realizzata dal circuito, spin off del podcast ‘Lost in The Space’, è dedicata a tutti gli amanti del brivido e rientra nella volontà da parte del circuito di ripensare l’esperienza in sala per instaurare una nuova forma di dialogo con gli spettatori.

Il terzo appuntamento con “Movie Talk dal vivo”è previsto per venerdì 7 aprile al The Space Cinema Moderno di Roma alle ore 20:30 che vedrà tornare come ospite del conduttore il noto fumettista romano, Zerocalcare. Entrambi saranno presenti in sala per guardare e commentare insieme al pubblico l’ultimo film diretto John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, prodotto dalla Paramount Pictures e distribuito in Italia da Eagle Pictures.

Il film racconta la storia di un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri che realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. ‘Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri’ porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

Le prevendite dei biglietti sono state aperte mercoledì 22 marzo ; per assicurarsi il proprio posto in sala e partecipare al “Movie Talk dal vivo”del film‘Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri’ con Giorgio Viaro e Zerocalcare basta visitare la sezione dedicata sul sito al link: https://www.thespacecinema.it/film/dungeons-and-dragons-l-onore-dei-ladri