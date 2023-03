Le icone della musica latina Maluma e Anuel AA

Share

Da oggi, venerdì 24 marzo, è disponibile in digitale “DIABLO, QUE CHIMBA”, il nuovo singolo delle icone mondiali della musica latina MALUMA e ANUEL AA.

Online anche il video musicale, prodotto da Royalty Films e diretto dallo stesso Maluma e Cesar “Tes” Pimienta: https://youtu.be/MSSdmVe16mo. Girato a Miami,il videoclip ricorda i video reggaeton della vecchia scuola con un pizzico di ironia che allude al passato attrito tra Maluma e Anuel AA.

“Diablo, Que Chimba” è stato prodotto da DJ Luian e scritto da Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Emmanuel Gazmey Santiago (Anuel AA), Wander Manuel Mendez (Santo Niño), René David Cano Ríos (Bull Nene), Luian Malavé Nieves (DJ Luian), Xavier Semper, Edgar Semper, Pablo Fuentes (BF) e Kedin Maysonet. È una collaborazione molto attesa, destinata a diventare un inno da festa grazie al suo ritmo contagioso che fonde elettronica e urban.

Questo nuovo singolo, insieme a “La Fórmula” e “La Reina“, farà parte dell’attesissimo prossimo album di Maluma, che uscirà entro la fine dell’anno.

Inoltre, Maluma ha ricevuto 2 nomination agli American Music Award nelle categorie “Best Song – Pop“ (per “Junio”) e “Tour of the Year“ (per “Maluma Papi Juancho World Tour”).

MALUMA – BIOGRAFIA

MALUMA è nato a Medellin, e il suo nome d’arte è formato dalle prime due lettere dei nomi di suo padre, di sua madre e di sua sorella. Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” ai Latin Grammy 2018 con “F.A.M.E”, è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 63 milioni di follower su Instagram (numeri che lo rendono il principale esponente maschile di musica latina su Instagram e il primo ed unico ad aver raggiunto 50 milioni di follower). Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 28 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di 1 YouTube Diamond Play Button Award.

Con il “Maluma World Tour” ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, con oltre 1 milione di biglietti venduti in 105 concerti in tutto il mondo solamente nel 2017 e diventando l’artista latino ad aver venduto il maggior numero di biglietti per i suoi concerti nel mondo. Nel 2018 e 2019 ha registrato sold out ovunque negli Stati Uniti e in Europa. Quest’estate ha registrato sold out nell’unica data italiana al Forum di Assago (MI). Nel 2018, Maluma è entrato nella scena della moda con il suo stile provocatorio, giovane e autentico, che ha portato Vogue a nominarlo “Menswear Icon in the Making” e “Men’s Fashion Newest Muse” e GQ “Man of the Year”. Nel 2019, ha partecipato per la prima volta al Met Gala ed è stato uno dei primi artisti urban latin di questa generazione ad essere invitato da Anna Wintour. Maluma è molto amato e sostenuto da diversi stilisti come Kim Jones (Dior), Jeremy Scott (Moschino), Olivier Rousteing (Balmain), Donatella Versace, Calvin Klein, Christian Louboutin, Louis Vuitton e molti altri. Ha anche preso parte a campagne pubblicitarie come volto di brand internazionali come Moet Hennessy, Michelob e Adidas.

Lo spirito altruistico di Maluma è eccezionale per il lavoro comunitario che conduce con la sua fondazione “El Arte de Los Sueños” con sede a Medellín, in Colombia. Fondata nel 2016, la mission della Fondazione è trasformare i giovani a rischio attraverso l’arte e l’educazione musicale. Nel 2021, Maluma ha recitato nel suo primo film d’animazione Disney, “Encanto“, vincitore dell’Oscar 2022 come miglior film d’animazione. All’inizio di quest’anno, Maluma ha debuttato a Hollywood con il ruolo da protagonista di “Bastian” nel film “Marry Me” insieme a Jennifer Lopez e Owen Wilson.

Dalla firma con Sony Music Latin nel 2015, Maluma ha pubblicato 5 album: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019), PAPI JUANCHO (2020) e 7DJ (2021). Maluma è l’artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al primo e al secondo posto nella classifica Latin Airplay di Billboard (“Sin Contrato” e “Chantaje)”, che l’ha visto conquistare il #1 per ben 21 volte nella sua carriera.

ANUEL AA – BIOGRAFIA

Anuel AA si è guadagnato il titolo di superstar mondiale latina già dal suo debutto con “La ocasion”. Dopo esser stato arrestato e condannato a 30 mesi di carcere a Porto Rico all’apice della sua popolarità, ha pubblicato il suo album “Real Hasta La Muerte”, ricevendo un enorme sostegno dai suoi fan in tutto il mondo. L’album ha raggiunto la vetta delle classifiche musicali su tutte le piattaforme digitali ed è stato nominato come uno dei 50 migliori album di musica latina del decennio. Per più di 26 settimane nel 2018, Anuel ha detenuto il titolo di artista più visualizzato su YouTube in tutto il mondo. È stato nominato e ha vinto il Premio Lo Nuestro 2019 come Best New Artist. I tour di Anuel sono stati un successo negli Stati Uniti, in America Latina e in Europa, registrando il tutto esaurito. Premio Lo Nuestro, Premios Juventud, Premios Tu Musica Urbana, Premios Billboard e Latin Grammy sono solo alcuni tra i suoi riconoscimenti e nomination. Si è esibito sul palco dei Latin Grammy e di recente ha pubblicato il nuovo album “Las Leyendas Nunca Mueren” nonché un tributo alle leggende che lo hanno ispirato.