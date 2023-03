Eugenio in Via di Gioia tutto esaurito a Torino

Gli Eugenio in Via Di Gioia nella prima data di Torino sono andati in scena con uno spettacolo intimo e potente allo stesso tempo, un grande abbraccio collettivo che racchiude in sé tutto il senso dei loro 10 anni di musica e apre le porte all’immaginazione del futuro.

Sul palco solo ed esclusivamente loro quattro come ai primi tempi, ma immersi in una scena piena di strumenti musicali con sorprese, momenti inaspettati e una scaletta pensata proprio per la festa.

Durante tutto il concerto il pubblico è protagonista, un coro all’unisono con la band in un continuo scambio di parole, musica e amore.

È evidente come il pubblico degli Eugenio in Via Di Gioia si riconosca in ognuna delle storie raccontate nelle canzoni, storie che mirano non solo a divertire, ma soprattutto a creare una nuova consapevolezza, il desiderio di essere attori di un mondo da costruire e migliorare insieme.

“Il concerto è un coro che raccoglie persone chilometro per chilometro, live per live, gradino dopo gradino. Una rete di tasselli coordinati come uno stormo sinuoso che si prepara a migrare.”

CAMERA MIA

CERCHI

NON VEDO L’ORA DI ABBRACCIARTI

EGLI

GIOVANI ILLUMINATI

OBIEZIONE

INIZIA A RESPIRARE

IL TUO AMICO, IL TUO NEMICO, TU

NUVOLA

FILASTROCCA PER GRANDI

LA PUNTA DELL’ICEBERG

UMANO

ALL YOU CAN EAT

NON ANCORA

CHIODO FISSO

LETTERA AL PROSSIMO

TERRA

ALTROVE

SETTE CAMICIE

TORNANO

Canzone dopo canzone, concerto dopo concerto dieci anni sono passati davvero in fretta e nel 2023 gli Eugenio in Via Di Gioia festeggiano 10 anni di carriera. E per farlo nel migliore dei modi arriva il “10 ANNI TOUR”, 8 date nei club della penisola, con Torino e Bologna già sold out in prevendita. La band incontra tutti coloro che in questi anni li hanno accompagnati: dagli esordi con il Premio Buscaglione fino al Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, dal primo album “Lorenzo Federici” fino a “Amore e Rivoluzione” uscito nel 2022.

Sono sempre loro quattro come agli inizi: Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia, Lorenzo Federici – insieme gli Eugenio in Via Di Gioia. In un decennio sono diventati un unicum nella scena musicale italiana per la loro capacità di unire canzoni, attivismo, riflessioni critiche, azioni concrete su ambiente e società, creando una grande comunità di ragazzi e ragazze che nella musica cercano una nuova forma di liberazione e indipendenza.

L’approccio all’arte di strada è stato un loro fondamentale punto di partenza e ancora oggi gli Eugenio in Via Di Gioia riconoscono nel live la prospettiva migliore per incontrare le persone, catturare sguardi, reazioni e paradossi trasformandoli in canzoni e azioni necessarie per chi vuol essere parte attiva nella risoluzione delle sfide del nostro tempo.

Per dare il via alla festa è uscito anche un nuovo brano – Tornano – …“una canzone arrivata tutto d’un tratto, durante un viaggio di ritorno verso casa, quando gli amici dormono, la musica è spenta e il rumore delle ruote sull’asfalto porta la mente a viaggiare nei ricordi. Fa impressione accorgersi che non gli attimi di gioia ma i momenti più inaspettati, sottili e strani, se erano condivisi, diventino più intensi”.

Queste tutte le date del “10 ANNI TOUR”:

22 MARZO – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA – Sold Out

25 MARZO – BARI – DEMODE’

26 MARZO – NAPOLI – DUEL

30 MARZO – BOLOGNA – ESTRAGON – Sold Out

1°APRILE – SENIGALLIA – MAMAMIA

4 APRILE – CIAMPINO (ROMA) – ORION

5 APRILE – PADOVA – HALLE

6 APRILE – MILANO – ALCATRAZ

Gli Eugenio in Via Di Gioia hanno all’attivo 4 album in studio, un EP e una raccolta e hanno calcato palchi importantissimi in tutta Italia, ma la loro forza non si esaurisce qui. Nell’autunno 2018 con il brano “Altrove” hanno superato su Spotify i 12 milioni di ascolti conquistando così nel 2020 il Disco d’Oro. Gli EIVDG con “Tsunami”, brano co-prodotto con Dardust, sono saliti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte, aggiudicandosi il Premio della critica “Mia Martini” 2020. La poliedricità degli EIVDG ha assunto i contorni di un vero e proprio movimento culturale che vive di musica e gesti simbolici come quello avvenuto nella notte memorabile tra il 28 e il 29 marzo 2022 quando si sono ritrovati in Piazza San Carlo a Torino insieme a 150 ragazzi e ragazze con 4000 gessetti e 3000 metri di scotch di carta per scrivere per terra la più grande dichiarazione d’amore verso il nostro Pianeta: TI AMO ANCORA. Ogni lettera alta 15 metri e larga 14, per un totale di 3500 metri quadrati di superficie ricoperta. Grazie al loro talento nell’unire musica, arte e attivismo gli Eugenio in Via Di Gioia sono oggi un inno all’azione, all’impegno civico e all’amore.

Eugenio In Via Di Gioia

