Al Lucca Summer Festival la superstar Lil Nas X

Il palco del Lucca Summer Festival si prepara ad accogliere il rapper del momento, una superstar multiplatino da miliardi di stream e vincitore di due Grammy Awards: Lil Nas X.

L’iconico rapper, cantante e cantautore di Atlanta sarà in concerto giovedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca.

Stilisticamente onnivoro e fuori dagli schemi, icona della musica ma anche della moda grazie ai suoi incredibili look, il poliedrico artista americano nella sua musica e nei suoi live celebra la libertà sessuale, annullando tutti gli stereotipi machisti dell’hip hop.

Lil Nas X ha sconvolto il mondo della musica fin dal suo esordio: il suo primo singolo con Billy Ray Cyrus, Old Town Road (2019), è subito una hit e diventa il singolo rimasto per più settimane al #1 nella storia della classifica Billboard Hot 100, superando il record di Mariah Carey.

In un solo anno ha scalato tutte le classifiche e abbattuto ogni record: riconosciuto da Billboard come fenomeno internazionale, è apparso sul Time tra le “25 persone più influenti del web” e nel 2019 è stato incluso nella classifica “21 Under 21” di Billboard dedicata ai migliori artisti under 21 e nel 2020 nella prestigiosa lista “Under 30” di Forbes, dedicata ai giovani talenti più innovativi

Dopo il grande successo dell’Ep 7 (2019), nel 2021 pubblica l’attesissimo album d’esordio MONTERO, anticipato dal singolo multiplatino MONTERO (Call Me Be Your Name), un inno queer che ha provocato un acceso dialogo in tutto il mondo.

L’album, che ospita artisti del calibro di Elton John, Miley Cyrus, Megan Thee Stallion, Doja Cat, e Jack Harlow, è subito acclamato dalla critica internazionale grazie al “suo approccio che estende il genere e l’esplorazione sincera e fresca dell’amore e della solitudine” (Variety). Costellato di hit planetarie come Industry Baby feat Jack Harlow e That’s What I Want, il disco è nominato ai Grammy ed è certificato platino in Italia.

Il suo ultimo singolo Star Walkin’ (2022) certificato oro, è l’inno ufficiale di League Of Legends, il più importante gioco online per pc al mondo.

Lil Nas X si aggiunge all’eccezionale cartellone dell’edizione 2023 di Lucca Summer Festival che comprende già artisti del calibro di Bob Dylan, Kiss, Simply Red, Sigur Ros, Generation Sex, Placebo, Norah Jones, One Republic, Pat Metheny, Blur, Chemical Brothers, Jacob Collier, Snarky Puppy, Robbie Williams.