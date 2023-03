Online il videoclip di Peter White

Share

È online il videoclip di “Trattami come vuoi”,il nuovo singolo del talentuoso cantautore romano PETER WHITE, uscito venerdì 24 marzo.

Il videoclip, girato da Dopoesco, racconta un viaggio all’interno della visione artistica di PETER WHITE, dalla parte più intima dove nascono le idee al momento in cui queste diventano pubbliche.

L’arte, nella prima fase, nasce nell’intimità, lontano dai riflettori, per questo la ripresa non è chiara e lascia intendere qualcosa di quello che accade senza trasmetterlo per intero. Ci troviamo in un’ambientazione “filtrata”, percepiamo ma non abbiamo contezza di tutto, è il luogo dove i ricordi si susseguono.

L’idea, in una seconda fase, prende forma e atterra in uno spazio più definito, lo studio, un ambiente chiuso al quale possono accedere solo le poche persone che contribuiscono alla realizzazione dell’opera. Queste riprese non hanno bisogno di filtri, sono quelle originali di quando è stato inciso il brano.

La terza e ultima fase è quella in cui il pezzo viene definitivamente chiuso. Ci si trova in una cabina telefonica, idealizzata per raccontare come venivano diffusi i primi lavori dell’artista, ossia tramite il passaparola. Simbolicamente il costo di una chiamata rappresenta quanto tempo e impegno ci sono voluti e ci vogliono per far valere la propria musica e le proprie idee.

“Trattami come vuoi” giunge a poco più di un mese di distanza da “Mercoledì, 2017” e a pochi mesi dall’uscita di “Dall’altra parte del mondo”, che ha superato 1 milione di ascolti. I brani fanno parte del nuovo percorso musicale intrapreso da PETER WHITE lo scorso anno con “Lunatica”, un cambio di rotta verso l’indipendenza che ha permesso all’artista di essere completamente focalizzato e consapevole su ogni fase creativa della propria musica. Esempio in tal senso è l’artwork di “Trattami come vuoi” che, come per gli ultimi singoli editi, è stato disegnato interamente dal cantautore con la tecnica del disegno con le terre in polvere.

Instancabile e prolifico, l’artista ha anche dimostrato di avere un forte spirito di squadra con le partecipazioni ai brani “Mille canzoni” di Clied, pubblicato nell’estate 2022, e “Illumina” di Cannella, uscito venerdì 10 marzo.

Attualmente sta lavorando al suo nuovo progetto discografico, che vedrà la luce nei prossimi mesi.

PETER WHITE ha inoltre annunciato un tour di 5 date che lo porterà in giro per l’Italia in primavera. Un’occasione preziosa per poter esibirsi live e cantare insieme al pubblico il repertorio con cui in questi anni si è fatto conoscere diventando uno dei talenti più apprezzati della sua generazione. L’artista si esibirà martedì 9 maggio allo sPAZIO 211 di Torino, mercoledì 10 maggio al Covo di Bologna, giovedì 11 maggio all’ARCI Bellezza di Milano, venerdì 12 maggio al Lumiere di Pisa e giovedì 18 maggio al Monk di Roma.

Biografia

Nato a Roma nel febbraio del 1996, Pietro Bianchi, in arte Peter White,ha sempre amato scrivere e ha sempre avuto una grande passione per il cantautorato. Tra i singoli maggiormente apprezzati spicca “Narghilè”, uscito come singolo nel 2018, che ad oggi conta circa 23 milioni di stream su Spotify e ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro. Nell’aprile del 2019 esordisce con l’album “Primo appuntamento”, prodotto dai fedelissimi produttori Niagara e Polare, che tutt’ora ha totalizzato circa 30 milioni di ascolti su Spotify, e nell’estate dello stesso anno intraprende un tour in tutta Italia. Nel 2020 torna sulle scene con “Poker”, “Sabato Sera”, in collaborazione con l’artista e amico romano Gemello, “Rosé”, “Gibson Rotte”, “Notti Amarcord”, quest’ultimo avvalorato dalla collaborazione con gli Zero Assoluto, e “Galleria Lungotevere”. A gennaio 2022 esce il secondo disco ufficiale “Millisecondi”, che l’artista porta live ad aprile riempiendo con il sold out i club Monk e Tunnel, rispettivamente a Roma e a Milano. A luglio torna con il singolo “Lunatica”, primo estratto di un nuovo percorso dell’artista, collabora con Clied in “Mille canzoni” e conclude il 2022 con “Dall’altra parte del mondo”. Il nuovo anno si apre invece con “Mercoledì, 2017” e con l’annuncio di un tour che lo porterà in alcune delle principali città italiane in primavera.