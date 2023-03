Ellie Goulding torna in concerto in Italia

A grande richiesta torna in Italia dopo sette anni la superstar del pop Ellie Goulding con un’unica imperdibile data, il suo HIGHER THAN HEAVEN TOUR farà tappa il 2 novembre al Fabrique di Milano. L’artista da 8 miliardi di stream su Spotify è porta a far scatenare il proprio pubblico con i suoi grandi successi e con i nuovi brani estratti dal suo prossimo disco Higher Than Heaven in uscita il 7 aprile.

Il 24 marzo Ellie Goulding ha pubblicato il suo nuovo singolo By the End of the Night che anticipa l’uscita del suo quinto album di studio previsto per il 7 aprile Higher Than Heaven. Il nuovo singolo fa seguito alla recente pubblicazione del brano con Calvin Harris ‘Miracle’ entrato nella UK Official Chart al numero 3 ed è stato accolto con grande entusiasmo da fan e critica.

Per la realizzazione dell’album di prossima uscita, Ellie ha arruolato alcuni dei migliori artisti della musica pop: Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) e Andrew Wells (Halsey, Yungblud).

Il mese scorso Ellie è tornata sul palcoscenico per due spettacoli intimi che hanno registrato il tutto esaurito all’iconico KOKO di Camden a Londra, dove ha affascinato il pubblico con un set composto dai suoi precedenti successi, insieme a singoli recenti e ad alcuni inediti esclusivi tratti dall’album in uscita. L’Evening Standard ha definito lo show “un’esibizione gloriosa” assegnandole cinque stelle.

Ad oggi Ellie ha festeggiato 10 singoli di platino, tre album #1, due BRIT Awards, una nomination ai GRAMMY Award e una ai Golden Globe. Ha venduto oltre 27 milioni di album e 218 milioni di singoli, accumulando 43 miliardi di streaming in tutto il mondo. Ellie è anche una delle artiste più ascoltate su Spotify con oltre 8 miliardi di stream. Con oltre 50 milioni di follower combinati sulle sue piattaforme sociali, si è anche guadagnata il Diamond Award di YouTube con 10 milioni di iscritti al suo canale YouTube e oltre 6,8 miliardi di visualizzazioni a livello globale.

Oltre alla sua incredibile carriera musicale, Ellie è un’attivista e filantropa di lunga data che utilizza la sua piattaforma per coinvolgere i giovani in questioni globali. Nel 2017, la Goulding è stata insignita del New Voices Award delle Nazioni Unite e, in riconoscimento del suo più ampio attivismo, è diventata ambasciatrice di buona volontà per l’Ambiente delle Nazioni Unite. All’inizio di quest’anno, la Goulding è stata anche premiata con il TIME100 Impact Award e poco dopo ha annunciato di essere ambasciatrice del WWF.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 9.00 di mercoledì 5 aprile. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 9.00 di giovedì 6 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2023

FABRIQUE – MILANO

PREZZI BIGLIETTI

Posto Unico: 40,00 € + diritto di prevendita

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA MY LIVE NATION DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023

VENDITA GENERALE DALLE ORE 9.00 DI GIOVEDÌ 6 APRILE 2023 SU TICKETMASTER, TICKETONE E VIVATICKET