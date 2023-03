L’orchestra vocale più famosa d’Europa in tour in Italia

L’orchestra vocale più famosa d’Europa e una delle più blasonate a livello mondiale. Dopo l’applauditissimo debutto della scorsa stagione, i Perpetuum Jazzile tornano a grande richiesta in Italia. Il nuovo tour debutterà lunedì 3 aprile al Tuscany Hall di Firenze, per poi proseguire il 4 aprile al Teatro Colosseo di Torino e il 5 aprile al Teatro Creberg di Bergamo.



I biglietti per la data fiorentina – posti numerati da 36,80 a 49,45 euro – sono disponibili sul sito del teatro www.tuscanyhall.it, su www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Inizio concerto ore 21. Info tel. 055.6504112 – www.bitconcerti.it – www.vignapr.it.

I Perpetuum Jazzile si sono fatti conoscere e apprezzare in tutto il mondo per la reinterpretazione a cappella di “Africa” (link video https://bit.ly/pjafrica), la celebre hit dei Toto, che li hanno chiamati a duettare più volte nel corso dei loro tour europei.

Riarrangiano e reinterpretano a modo loro, senza l’ausilio di alcun strumento, i grandi successi pop mondiali: da “Telephone” di Lady Gaga a “Titanium” di David Guetta, passando per gli imperdibili medley degli Abba, dei Bee Gees, ovviamente degli stessi Toto e tanti altri.

Il successo dei Perpetuum Jazzile nasce dalla rete (su YouTube hanno superato i 100 milioni di views) e ben presto è arrivato alle grandi star mondiali: da David Crosby ad Allee Willis, agli attori Jeff Bridges e Harrison Ford, che sono rimasti colpiti e affascinati dai ritmi potenti, le preziose armonie e il sound assolutamente energico e travolgente, che si traducono in fantastiche interpretazioni a cappella di successi pop mondiali, musica jazz e contemporanea, arricchite da effetti e giochi vocali di assoluto livello, in grado di coinvolgere il pubblico a ogni concerto in ogni parte del mondo.

Il tour è prodotto da VignaPR e AND Production. I biglietti per le altre date del tour sono disponibili nei punti vendita autorizzati Ticketone e alle biglietterie dei teatri. Info www.vignapr.it.

Info da Firenze

Tuscany Hall – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.667566 – 055.6504112 – www.bitconcerti.it – www.tuscanyhall.it – www.vignapr.it

Biglietti posti numerati da Firenze

Primo settore 49,45 euro

Secondo settore 43,70 euro

Terzo settore 36,80 euro

Prevendite

Bitconcerti www.bitconcerti.it – www.tuscanyhall.it

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055 210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)

Sconti e riduzioni

I bambini sotto 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.



Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Per poter accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.

Ufficio stampa Prg Firenze: Marco Mannucci

Cell. 3477985172 – marco@mannuccionline.com