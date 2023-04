Oliver Heldens in radio con Kylie Minogue

Share

“10 OUT OF 10”, il nuovo singolo del Dj/Producer multiplatino OLIVER HELDENS insieme all’icona pop mondiale KYLIE MINOGUE!

L’inconfondibile voce della superstar di “Spinning Around”, “Can’t Get You Out of My Head” e “All The Lovers” si fonde al celestiale arpeggio di synth di Oliver Heldens. La linea di basso e il ritmo teso creano un’atmosfera 80s perfetta per la pista da ballo.

“Questa è probabilmente la mia più grande collaborazione e lavorare con Kylie è un sogno diventato realtà – ha detto Oliver Heldens – La canzone è stata scritta insieme a quattro talentuosi autori con cui è stato un privilegio lavorare e siamo tutti entusiasti che linea vocale del brano sia stata infine affidata a Kylie. La produzione è ispirata al synth pop e alla disco anni ’80, all’house anni ’90 e all’eurodance anni 2000, con un tocco di sonorità moderne e un’irresistibile linea di basso. Amo questo pezzo e spero possiate amarlo anche voi”.

Nella sua brillante carriera, Kylie Minogue ha venduto più di 80 MILIONI di dischi in tutto il mondo ed è l’unica artista donna ad aver raggiunto la #1 in UK per 5 settimane consecutive.

“10 Out Of 10” è un altro grande singolo per Oliver Heldens, che mantiene il suo tocco synth anni ’80 incapsulato in tracce come “I Was Made For Lovin’ You”, che ha di recente vinto l’iHeart EDMA Award come Remake Of The Year. La sua carriera è stata un vortice di grandi successi sin dalla sua hit “Gecko” che ha raggiunto la #1 in UK ed è stata certificata PLATINO in tutto il mondo. La sua collaborazione con Tiesto e i remix per Calvin Harris, Coldplay, Glass Animals, Justin Timberlake & SZA, Katy Perry, The Chainsmokers, Charlie Puth, Chic e Jamiroquai gli sono valsi, insieme a un gran numero di sue produzioni originali, oltre 2 MILIARDI di stream. Oliver è stato l’artista più supportato sulle piattaforme nel 2020 ed è entrato nella Top 10 di DJ Mag per 4 anni consecutivi. Ad oggi continua ad essere in prima linea nel circuito mondiale dei DJ portando la sua musica nei maggiori festival tra cui Coachella, Lollapalooza, EDC, Tomorrowland e Ultra. L’ultimo anno ha visto Oliver portare la sua carriera ad un livello ulteriore con diversi successi mondiali tra cui il remix della hit di David Guetta e Bebe Rexha “I’m Good (Blue)”, “I Was Made For Lovin’ You”, “Oops” con Karen Harding e la recente rielaborazione del classico di Kate Ryan “Désenchantée”.