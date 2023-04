I Meduza numeri da record

Share

Non smettono di sorprendere i MEDUZA: 10 milioni di stream mondiali in 3 settimane per Everything you have done con Genesi, giovane artista del roster di Aeterna Records, label del trio di producer italiani più famoso al mondo inaugurata di recente nel milanese. Il brano è entrato nella classifica virale di Spotify in più di 30 Paesi al mondo: Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada, Spagna, Australia, Svizzera, Polonia, Svezia, Belgio, Austria, Israele, Norvegia, Danimarca, Irlanda, Singapore, Sud Africa, Finlandia, Repubblica Ceca, Portogallo, Romania, Nuova Zelanda, Ungheria, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Estonia, Islanda e Emirati Arabi. Un risultato clamoroso che ha lanciato i MEDUZA all’#11 posto della classifica virale globale di Spotify.

Classifica virale mondiale Spotify

Non è la prima volta che Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio raggiungono questi risultati incredibili: già nel 2021 il loro album d’esordio introducing MEDUZA si era assicurato con oltre 15 miliardi di stream totali un posto d’onore tra i 20 album più streammati di quell’anno.

Impegnati in un tour globale che tocca tutti i continenti, il trio ha annunciato un’importante data a Milano: saranno al Fabrique, sabato 7 ottobre 2023, con ODIZZEA, il loro nuovo speciale live show suonato completamente dal vivo. Un’evoluzione dello spettacolo portato nel 2022 tra Stati Uniti e Sud America, ancora più d’impatto e suggestiva: un vero e proprio viaggio visual che racconta una storia, tra tastiere e drum machine. A questo link il form per iscriversi e avere accesso ai biglietti in pre-sale: PRESALE.