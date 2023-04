Malika Ayane e Paolo Benvegnù in radio da venerdì

PAOLO BENVEGNÙ, ex frontman dell’iconico gruppo rock italiano SCISMA, unisce le forze con MALIKA AYANE per il nuovo singolo “NON ESISTE ALTRO”, disponibile in digitale e per la programmazione radiofonica da venerdì 14 aprile.

BENVEGNÙ riesce come sempre a far suonare le parole come versi di una poesia, dove questa volta alla sua voce se ne aggiunge un’altra che alla poesia riesce a donare connotati di pura magia, la voce di MALIKA AYANE.

BENVEGNÙ racconta così “NON ESISTE ALTRO”: “Non Esiste altro è un risveglio, una rinascita quotidiana, è una storia antica come il tempo. La volontà di combaciarsi degli amanti e le difficoltà del quotidiano, nell’impossibilità di trovare un proprio posto nel mondo.

Per molti la Vita è Realtà, per molti una illusione. Rimangono gli istanti da trattenere e le piccole cose imprendibili, inscindibili. Come nell’Orlando furioso: tutto si insegue senza trovarsi mai”.

NON ESISTE ALTRO è tratto da “Solo Fiori”, il nuovo ep composto da 5 tracce inedite scritte e interpretate da Paolo Benvegnù disponibile dal 28 aprile in tutti gli store digitali e in formato fisico (12″).

Oltre alla collaborazione con Malika Ayane, “SOLO FIORI” conterrà le tracce inedite “Italia Pornografica”, “Our Love song”, “27-12” e “Tulipani”.

Benvegnù, presenterà i brani di questo EP e quelli che hanno segnato la sua ormai trentennale carriera durante due speciali appuntamenti dal vivo organizzati da Magellano Concerti: Il 6 maggio all’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma (ore 21:00, Viale Pietro de Coubertin, 30) e il 12 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano (Viale Toscana 31).