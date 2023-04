Zoe Wees torna con “Don’t Give Up”

Share

Zoe Wees, la giovane artista tedesca che con la sua musica, ha accumulato in pochi anni oltre 2,7 miliardi di stream, torna con un sound tutto nuovo con “Don’t Give Up” brano che anticipa la sua prossima uscita prevista per l’estate.

Ascolta qui “Don’t Give Up”: (https://zoewees.lnk.to/DontGiveUpPR)

Così come lei stessa lo racconta: “A volte il peso del mondo sembra troppo pesante da sopportare e il più delle volte arrendersi sembra la via più facile. Questa canzone mi ricorda che questa non è un’opzione e che ho il potere di superare qualsiasi cosa mi capiti. Sei più forte di quanto pensi e non sei mai solo. E anche quando il mondo si capovolge, non arrenderti mai”.

Con la capacità di raccontare le sue storie complesse ed emotivamente forti rendendole universalmente comprensibili a tutti – ne sono un perfetto esempio i suoi più recenti singoli “Daddy’s Eyes” e “Third Wheel o “Control” il suo singolo di debutto dal testo crudo e potente diventato un successo mondiale con 1,8 miliardi di streaming– Zoe Wees è riuscita a raccogliere in poco tempo un interesse sempre maggiore di pubblico e critica. Con “Girls Like Us”, il singolo successivo certificato multi-platino, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche radiofoniche tedesche e la pubblicazione dell’EP di debutto “Golden Wings”, l’ha vista esibirsi agli American Music Awards, al “The Late Late Show with James Corden”, al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, al Jimmy Kimmel Live! e alla Macy’s Thanksgiving Day Parade nel 2021 e a collaborare con artisti di spicco come 6lack, Kygo e Felix Jaehn.