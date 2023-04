Lewis Capaldi “Wish you the best”

Share

Lewis Capaldi pubblica il suo nuovo attesissimo singolo “WISH YOU THE BEST”, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio italiane da venerdì 21 aprile. Il singolo è tratto dal nuovo album in studio BROKEN BY DESIRE TO BE HEAVENLY SENT, in uscita in tutto il mondo il 19 maggio.



La vocalità di Lewis è strabiliante e qui l’artista ha l’occasione di fare ciò che gli riesce meglio e alle sue condizioni. La sua scrittura è persino migliorata così come è cresciuta la fiducia nelle sue abilità.



“Wish You The Best” ne è l’ennesima riprova. Co-scritto in parte a Los Angeles con JP Saxe e Malay e terminato a Glasgow, il brano contiene un testo struggente, il suono di un pianoforte e un ritornello stratosferico.



“Il singolo nasce dall’idea di avere davanti una persona che frequentavi in passato e che ora ti racconta tutte le cose meravigliose che fa senza di te” – racconta Lewis Capaldi. “è una canzone sulle cose che non diciamo a queste persone. Provo fascino verso il non-detto, sia che riguardi una relazione, sia in riferimento ad un’amicizia”.



Il disco di debutto “Divinely Uninspired To A Hellish Extent” è stato un successo globale, considerate le oltre 10 milioni di copie vendute che hanno reso Lewis una superstar in tutto il mondo. Il singolo “Someone You Loved”, 5 volte Platino in Italia, è stata la canzone del 2019, n.1 per 7 settimane e il singolo più venduto in UK quell’anno.



Ha vinto come “Miglior Canzone dell’anno” ai Brit Awards l’anno seguente (Capaldi ha anche vinto come “Miglior nuovo artista”). Ha raggiunto la vetta della classifica americana Billboard ed ha ricevuto una nomination ai Grammy. Inoltre, l’artista è stato incoronato “Re dello Streaming” con la hit “Someone You Loved”, la canzone con più ‘stream’ di sempre in UK.



Il suo nuovo tour, che lo vedrà protagonista anche in Italia con un’unica data, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, il 31 maggio 2023 al Mediolanum Forum di Milano, ha registrato il tutto-esaurito in Gran Bretagna e lo porterà ad esibirsi anche ai festival di Reading & Leeds e al Glastonbury in qualità di headliner.