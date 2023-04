Fuori domani il singolo di Chadia Rodriguez

Share

È online il video di “Criminale” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di CHADIA RODRIGUEZ, fuori da venerdì 31 marzo.

Il videoclip, diretto da Andrea Gallo è caratterizzato da un forte imprinting cinematografico e da un’atmosfera che trasporta chi lo guarda in un quello che sembra un vero e proprio film d’azione ambientato in una stazione di servizio isolata. In un mix di sensualità e pericolo, CHADIA RODRIGUEZ veste qui i panni di una “Criminale” dall’attitudine sicura e determinata. Il commesso e il cliente del negozio, con cui inizialmente interagisce con fare ammiccante, diventano ben presto suoi ostaggi. La rapper comincia a svuotare la cassa e a provocarli, fino a quando non si accorge di un poliziotto arrivato per catturarla ma che, come gli altri due uomini, viene in poco tempo legato e immobilizzato. Il video si conclude con l’artista che, salita in sella alla moto del poliziotto, scappa via lasciando i tre ostaggi inermi e impotenti.

Chadia Rodriguez

Anche “Criminale” si contraddistingue sia per la schiettezza con cui l’artista veicola il proprio messaggio – denominatore comune dei suoi testi sin dagli esordi – sia per una marcata attitudine latin,che dona al sound un sapore internazionale e che rivela un nuovo lato della musica dell’artista, ancora in parte da scoprire.

Una fase di transizione, una maturazione artistica e personale che CHADIA RODRIGUEZ, tra le pioniere dell’hip hop femminile italiano e apripista per molte sue colleghe, ha mostrato già lo scorso dicembre con “Bitch 3.0”, inaugurando una nuova fase della propria carriera e dimostrando di esserepronta a evolversi come mai fatto finora.

Biografia

CHADIA RODRIGUEZ, nata in Spagna da genitori marocchini, si è distinta nel filone della trap italiana, in cui ha portato un tocco di femminilità senza rinunciare all’impetuosità espressiva che caratterizza questo genere. Ha colpito tutti per i suoi testi e la sua attitudine sfrontata e sessualmente esplicita, che la accomuna alle sue colleghe d’oltreoceano e che è cosa tuttora assai rara in Italia, facendole collezionare un successo dopo l’altro. Esordisce nel 2019 con l’ep “Avere 20 anni”, con cui viene consacrata come la rapper #1 nella scena femminile italiana. Nel maggio del 2020 pubblica “Bella così” feat. Federica Carta, certificato Disco d’Oro. Il 2021 si apre con “Donne che odiano le donne”, e prosegue con “Non mi uccidere”, colonna sonora dell’omonimo film Netflix e “Tutt* Stran*”. Lo spirito di squadra che l’ha sempre contraddistinta si è fatto sentire anche nel 2022, anno ricco di collaborazioni per l’artista, che è anche stata conduttrice del talk show “Sex, Lies and Chadia”, disponibile su Discovery+, a cui ha fatto seguito l’omonimo libro pubblicato da Baldini+Castoldi.