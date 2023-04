Share

MTV ha annunciato che Jennifer Coolidge riceverà il premio “Comedic Genius“ durante la notte degli MTV Movie & TV Awards 2023.

In Italia lo show andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) in contemporanea con gli Stati Uniti dal famoso Barker Hangar di Los Angeles nella notte di domenica 7 maggio. Inoltre, lo show andrà in replica nella versione sottotitolata lunedì 8 maggio dalle 21.00 su MTV e dalle 22.00 su MTV Music, martedì 9 maggio dalle 21.00 su VH1 (canale Sky 715 e canale 167 del digitale terrestre) e su Comedy Central (canale Sky 129) mercoledì 10 maggio dalle 22.00. Lo show sarà disponibile successivamente anche sul servizio streaming Paramount+.

La Coolidge è la sesta vincitrice dell’ambitissimo premio, che celebra gli attori che hanno dato un contributo incomparabile al genere comedy, esercitando una grande influenza con il loro lavoro e trasformando il genere nel suo complesso. L’anno scorso, Jack Black si è unito alla lista di attori comici che hanno ricevuto il premio in passato, tra cui Sacha Baron Cohen (2021), Melissa McCarthy (2016), Kevin Hart (2015) e Will Ferrell (2013).

Jennifer Coolidge è una colonna portante di Hollywood da quando ha interpretato la “mamma di Stifler” nella commedia diventata un classico “American Pie” del 1999. Di recente, la Coolidge ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione del personaggio ricco, instabile e distratto di “Tanya McQuoid”, la preferita dai fan, in The White Lotus della HBO. La sua interpretazione le è valsa anche un Emmy Award 2022, oltre a un Golden Globe Award, due Critics Choice Award e uno Screen Actors Guild Award. Recentemente la Coolidge ha recitato anche nella serie Netflix di Ryan Murphy “The Watcher” al fianco di Naomi Watts, nella commedia romantica di Amazon Prime Video “Shotgun Wedding” al fianco di Jennifer Lopez e nell’avventura familiare di Netflix “We Have a Ghost” al fianco di David Harbour.

Amata anche per il suo ruolo di “Paulette” nell’iconico franchise “Legally Blonde” al fianco di Reese Witherspoon e nota per le sue frequenti collaborazioni con il regista Christopher Guest in film come “Best In Show” (2000), “A Mighty Wind” (2003) e “For Your Consideration” (2006), l’attrice e comica ha anche fatto apparizioni memorabili in “A Cinderella Story” al fianco di Hilary Duff e “Promising Young Woman” al fianco di Carey Mulligan.

Gli sponsor degli MTV Movie & TV Awards includono Cheetos® e SONIC®.

I produttori esecutivi degli MTV Movie & TV Awards 2023 sono Bruce Gillmer, Wendy Plaut e Vanessa Whitewolf insieme a Jesse Ignjatovic e Barb Bialkowski di Den of Thieves. Jackie Barba e Alicia Portugal sono i responsabili della produzione e Lisa Lauricella è il responsabile dei talenti musicali.

Seui @MTVItalia su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube, usa l’hashtag #MTVAwards e segui @MTVAwards su Facebook e Twitter.