Rosa Chemical in concerto con Samurai Jay e CoCo

Rosa Chemical, rivelazione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato per la prima volta con “Made in Italy”, annuncia il suo tour estivo prodotto da Friends & Partners e Magellano Concerti. Lunedì 24 luglio si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, nell’ambito dell’ottava edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE”. Ad anticipare il suo live al festival diretto da Massimo Vecchione ci saranno anche i rapper Samurai Jay e CoCo, per una serata che si annuncia imperdibile.

I Biglietti per assistere all’evento, organizzato da Lwr S.r.l. e Chiumma Events, sono in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2.

Per info: https://www.ticketone.it/event/rosa-chemical-summer-tour-cortile-ferdinando-16970169/?affiliate=IGA

Il concerto di Rosa Chemical con Samurai Jay e CoCova ad aggiungersi al cartellone di Un’Estate da BelvedeRE 2023 che ospiterà anche Peppe Iodice (15 giugno), Francesco Cicchella (23 giugno), Paky e SLF (26 giugno), Edoardo Bennato (29 giugno), Massimiliano Gallo (30 giugno), Jethro Tull (1 luglio), Steve Hackett (10 luglio), Il musical “Forza Venite Gente” (11 luglio), Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra (25 luglio), Ernia (31 luglio), Stefano Bollani (5 settembre), Nino D’Angelo (8 settembre). Altri spettacoli saranno annunciati nei prossimi giorni.

Rosa Chemical si è imposto nel panorama musicale attuale per i testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°, con un linguaggio dissacrante e non convenzionale, che gli hanno permesso di rivoluzionare il mondo urban, in particolare con il suo manifesto artistico “POLKA”. La serie, divisa in tre parti, vede la collaborazione coi Thelonius B. e la produzione di Greg Willen in “Polka” (2020, che ha anticipato il suo primo album “Forever”), il feat. con Gué e Ernia in “Polka 2” (2021) e infine la produzione di Bdope in “POLKA 3” (2022), non etichettabile in alcun genere, in un mix di cultura gitana e musica elettronica. A novembre dello scorso anno ha pubblicato “non è normale”, canzone con cui ha girato l’Italia in un radio & digital tour a bordo di un camper rosa per dare vita a contenuti che fanno discutere sul concetto di normalità. Dopo aver debuttato in gara al Festival della canzone italiana, Rosa Chemical è pronto ora ad incontrare i propri fan nel corso del suo primo tour nei club e estivo dopo il clamoroso successo di “Made in Italy”.

Scritto da Manuel Franco Rocati (Rosa Chemical) e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta, “Made in Italy”, con oltre 18 milioni di stream, è certificato disco d’oro.

Samurai Jay al secolo Gennaro Amatore è un rapper napoletano classe 1998. Considerato come uno degli artisti più significativi della nuova generazione nonché vera e propria stella di punta della nuova scena hip hop partenopea, ha iniziato a farsi notare in modo rilevante nel mondo urban con “Promessa III”, brano incluso nel suo primo Ep. Dopo alcuni singoli e diverse collaborazioni, tra cui il remix di “A casa mia” di Livio Cori, nel 2020 pubblica il suo album d’esordio “Lacrime”. In seguito al successo di “Bye Bye”, il singolo che ha ottenuto il disco d’oro con oltre 50 milioni di stream sulle piattaforme digitali e la collaborazione con artisti del calibro di Guè, Rkomi e Geolier, Samurai Jay ha pubblicato “Fammi capire”, il nuovo singolo prodotto da Dani che sta spopolando sui social.

CoCo, pseudonimo di Corrado Migliaro è un rapper e cantautore che si divide tra la sua città d’origine, Napoli e Londra. La carriera del musicista inizia sotto il nome di El Niño nel duo Insolens. Esordisce nel 2011 con il primo singolo seguito, l’anno dopo, da un EP cui collaborano nomi come Gemitaiz, MadMan, i Sulset e Luchè. Il 2019 segna l’uscita del suo primo album ufficiale per Universal, “Acquario”, anticipato dai singoli “Bugie diverse”, “Dietro front” e “Non ho più amici”. Collabora con Gigi D’Alessio in due tracce contenute nel disco “Buongiorno” e con Rkomi, Geolier, Giaime, Lil Jolie e Vale LP per il secondo album intitolato “Floridiana”. Nel 2021 avvia una fruttuosa collaborazione con Mecna lanciando “Bromance”, il loro joint album pubblicato per Virgin Records.