Still Charles il vincitore di “1MNEXT 2023″

Still Charles è il vincitore assoluto di “1MNEXT 2023″. Proprio sull’ambito palco del Concerto del Primo Maggio di Roma ha presentato il suo nuovo singolo, “sotto sotto” (ADA Music Italy) disponibile in streaming e digitale da oggi.



“Vincere questo premio è stato inaspettato e bellissimo – commenta Still Charles – Sono felicissimo di aver presentato il mio nuovo singolo in questa occasione e che il pubblico l’abbia apprezzato.”



Già volto delle più importanti playlist editoriali di Spotify come “Generazione Z” e “sanguegiovane”, Still Charles ci dà un ulteriore assaggio del suo universo musicale con un brano indie che attinge dal pop rock e urban. Fresco, spontaneo ed energico, “sotto sotto” trascina l’ascoltatore in un mondo sonoro dove sarà impossibile non ballare.

“‘sotto sotto’ è uno dei brani che più rappresenta il mio modo di vivere la

musica. L’ho scritto tutto di un fiato, un po’ per sfogo e un po’ per divertimento:

mi trasmette un’energia incredibile. Parla di come a volte, quando si è presi da qualcuno, si inizi a vedere tutte le cose attraverso un filtro viziato dal sentimento, ma con il tempo ci si accorge che “sotto sotto” non era tutto perfetto come si credeva.”

(Still Charles)

Finalista di BMA – Bologna Musica d’Autore 2023, Still Charles presenterà “sotto sotto” e i suoi precedenti singoli da milioni di streams anche in altre due occasioni: il 3 maggio all’Apollo di Milano in occasione della prima tappa del BMA Showcase Tour 2023 e il 6 maggio all’ Eur Social Park di Roma.

CREDITI

Scritto da: Carlo Aprea, Federico Urgesi

Composto da: Carlo Aprea, Federico Urgesi, CELO

Prodotto da: CELO

Chitarra: Federico Urgesi

https://www.instagram.com/still_charless/

BIO

Still Charles, all’anagrafe Carlo Aprea, è un artista

classe 2000 nato ad Ancona. Fin da piccolo si appassiona al mondo della musica e inizia a suonare pianoforte e chitarra.Nelle sue canzoni scrive ciò che vive, senza filtri e in maniera spontanea, il tutto avvolto da una velata malinconia che convive spesso con una visione estremamente ironica della vita. Nel maggio del 2021 pubblica da indipendente il suo primo singolo

“Wembley” e successivamente

“Sottosopra”,

“Occhi Rossi”,

“Non fa per me” ,

“STOCCOLMA” e

“Niente da Ridere”; canzoni con cui Carlo si fa conoscere raggiungendo i

3 milioni di streaming nelle piattaforme digitali e conquistando più volte copertine di playlist editoriali di Spotify come

“Sanguegiovane” e

“Generazione Z”. Attualmente l’artista si trova a Milano per lavorare al suo primo album.

È tra i finalisti di BMA – Bologna Musica d’Autore 2023 ed è il vincitore assoluto del contest “1MNext 2023” per il Concerto del Primo Maggio a Roma, occasione in cui ha presentato in diretta tv il suo nuovo singolo “sotto sotto”.