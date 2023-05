Gigi D’Alessio al Vicenza in Festival

Share

Grande estate in musica per Gigi D’Alessio che per la prima volta approda in Piazza dei Signori a Vicenza con il suo “Dove c’è il sole tour”. Arriverà proprio l’8 settembre (ore 21), giorno della Festa dei Oto, arricchendo il cartellone di Vicenza in Festival, promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza, nell’ambito di ViOff, il Fuori Fiera di Vicenza Oro. Il live del cantautore napoletano si aggiunge alle date già annunciate di Robert Plant, frontman dei Led Zeppelin nel tour Saving Grace (6 settembre), e del nuovo spettacolo “Lo strano incontro” di Giorgio Panariello e Marco Masini (7 settembre).

Il concerto fa parte del fitto calendario live di Gigi, che prenderà il via coni 5 straordinari show di “GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, e terminerà con lo speciale appuntamento in programma il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Vicenza in Festival è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Vicenza, nell’ambito di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenza Oro.

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita nel circuito Ticketone a partire dalle ore 18.00 di mercoledì 3 maggio.

Tutte le informazioni su: http://www.vicenzainfestival.it/

Biglietti:

Poltronissima Platinum € 65+diritti di prevendita

Poltronissima Gold € 50+diritti di prevendita

Poltronissima € 40+diritti di prevendita

Poltrona € 30+diritti di prevendita