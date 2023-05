Prosegue il “Meno per meno tour” di Niccolò Fabi

Share

Prosegue, con grande successo di pubblico e critica, il “MENO PER MENO TOUR” di Niccolò Fabi nei teatri italiani, che si concluderà il 28 maggio al Teatro Romano di Ostia Antica (RM).

E in continuità con una parte del tour teatrale, diviso in due set diametralmente opposti dove dal sound intimo ed essenziale della prima parte, in cui il cantautore è da solo sul palco, si passa all’esplosione e alla magia del suono dell’orchestra notturna clandestina nella seconda, quest’estate Niccolò porterà sui palchi di festival e rassegne della penisola uno spettacolo in solo.

Nel corso degli anni il cantautore romano ha proposto spesso la sua musica in formula acustica, ma risale al 2011 il primo e unico tour in solo. A distanza di 12 anni, e dopo una tournée musicalmente molto ricca come quella attuale di “Meno per Meno”, Niccolò metterà al centro il suono acustico e leggero della sua voce, accompagnato da chitarra e pianoforte, e sarà protagonista di alcuni appuntamenti d’eccezione tra parole e musica.

Queste le prime date del “SoloTour Estate 2023”, organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest: 22 giugno – ALGHERO (SS) – Abbabula Festival; 9 luglio – MONFORTE (CN) – Monfortinjazz; 13 luglio – ARCO (TN) – Festival Il Castello Cantato; 14 luglio – CESENATICO (FC) – Arena Cappuccini; 15 luglio – RAVENNA – Ravenna Festival (ospite di “Un rave classico”); 21 luglio – PRATOVECCHIO STIA (AR) – Naturalmente Pianoforte; 22 luglio – GAVI – Attraverso Festival; 28 luglio – SAN MINIATO (PI) – Musicastrada Festival; 29 luglio – GRADISCA D’ ISONZO (GO) – Arena del Castello; 30 luglio – PONTE DI LEGNO – TONALE – Water Music Festival (Lago di Valbiolo); 1 agosto – GUSPINI (SU) – Miniere di Montevecchio; 3 agosto – JESI (AN) – Festival Pergolesi Spontini; 6 agosto – LAGHI DI MONTICCHIO (PZ) – Vulcanica Festival; 7 agosto – MATERA – Terrazza Lanfranchi; 8 agosto – CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – SEI FESTIVAL (CastelloVolante); 18 agosto – LOCALITÀ LE EJ DI LAMON (BL) – Dolomiti Arena Festival.

E intanto per tutto il mese di maggio, Niccolò Fabi prosegue il suo viaggio live nei teatri italiani con uno spettacolo unico sia dal punto di vista musicale sia da quello emotivo. Durante la seconda parte del live sul palco con Niccolò e l’orchestra anche Roberto Angelini (chitarra acustica, chitarra elettrica, slide, ARP), Alberto Bianco (chitarra e basso) e Filippo Cornaglia (batteria).

Dopo i sold out delle date di ISERNIA, BOLOGNA, MILANO, TORINO e ROMA (data del 21 maggio), esauriti i biglietti anche le date di PESCARA e BARI.

Queste le prossime date del tour “Meno per meno” (organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest):

5 maggio ad ANCONA (Teatro delle Muse)

6 maggio a PESCARA (Teatro Massimo) – SOLD OUT

8 maggio a BARI (Teatro Petruzzelli) – SOLD OUT

9 maggio a LECCE (Teatro Politeama Greco)

11 maggio a CATANIA (Teatro Metropolitan)

12 maggio a PALERMO (Teatro Golden)

15 maggio a FIRENZE (Teatro Verdi)

16 maggio ad ASSISI – PG (Teatro Lyrick)

19 maggio a NAPOLI (Teatro Augusteo)

21 maggio a ROMA (Auditorium Parco della Musica) – SOLD OUT

23 maggio a PARMA (Teatro Regio)

24 maggio a GENOVA (Teatro Politeama Genovese)

28 maggio a ROMA (Teatro Romano di Ostia Antica)

È online a questo link https://youtu.be/_bJgHePd7SM il video unplugged de “L’uomo che rimane al buio”, brano contenuto nel suo ultimo lavoro discografico “MENO PER MENO” (BMG), uscito in occasione dei 25 anni di carriera e disponibile in doppio vinile, CD e digitale. Pur non essendo un disco live, l’album ha il suo motivo ispiratore nel concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona. Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura realizzato insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina, “Meno per meno” offre al pubblico che non ha potuto vivere il concerto all’Arena di Verona, una testimonianza della nuova tappa artistica di Niccolò.

10 CANZONI IN TOTALE: 6 già edite e vestite per l’occasione dagli arrangiamenti orchestrali e 4 inedite nate grazie all’unione tra il mondo sonoro di Niccolò Fabi e quello dell’Orchestra Notturna Clandestina, diretta da Enrico Melozzi. “Meno per Meno”, non vede solo l’intervento dell’orchestra ma anche la presenza di un sound elettronico particolareggiato, a cui negli ultimi anni il cantautore romano si è avvicinato sempre di più, frutto del lavoro di Niccolò Fabi insieme al giovane producer Yakamoto Kotzuga.

Questa la tracklist di “Meno per meno”: “Andare Oltre”, “L’uomo che rimane al buio”, “Ha perso la città”, “Una mano sugli occhi”, “Solo un uomo”, “Una buona idea”, “Costruire”, “Al di fuori dell’amore”, “A prescindere da me” e “Di Aratro e Di Arena”.

Sono online anche i video di “Al di fuori dell’amore”, che raccoglie alcuni dei volti delle persone che fanno parte dello staff del cantautore romano, come ringraziamento per il loro sostegno durante tappe importanti della sua vita professionale, “Di Aratro e Di Arena”, racconto per immagini del concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona, e “Andare Oltre” che, realizzato da Valentina Pozzi, ha vinto il Premio Videoclip dell’anno (all’interno del Roma Film Festival).

È anche disponibile, in esclusiva su RaiPlay Sound, “Meno per meno podcast” con Niccolò Fabi insieme ai Tlon, ovvero Maura Gancitano e Andrea Colamedici. Il podcast ha riscosso nei primi giorni la miglior performance tra i podcast originali pubblicati nella piattaforma. Dieci episodi in totale libertà che prendono spunto dalle dieci canzoni scelte da Niccolò Fabi per il suo nuovo album “Meno per meno”. Meno per meno podcast è online su https://www.raiplaysound.it/programmi/menopermeno

Dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità. Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano. Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi (con appuntamenti all’interno di rassegne culturali), sia in chiave formativa (dopo una lunga docenza presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini, è appena diventato Responsabile della Sezione Canzone della stessa).