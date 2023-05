Fuori domani il nuovo album de Lo Stato Sociale

Share

Si intitola “Stupido Sexy Futuro” (Garrincha Dischi/Island Records) il nuovo album de Lo Stato Sociale, in uscita domani, venerdì 5 maggio, che arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo disco. In pre-order nei formati CD e vinile e pre-save al link https://lostatosociale.lnk.to/stupidosexyfuturo, la band torna senza aver paura di dire ciò che pensa e lo fa nel miglior modo possibile: scrivendo insieme canzoni che affondano le radici nella loro storia e in un passato che ha plasmato il presente, con uno sguardo teso e attento al futuro.

L’uscita del nuovo album non poteva non essere accompagnata che da una folle operazione in pieno stile Stato Sociale: oggi, giovedì 4 maggio, i regaz saranno in giro per le strade di Milano nei panni di rider per consegnare a domicilio, ai fan che si sono prenotati attraverso la piattaforma https://www.lostatosociale.net/stupido-sexy-futuro-a-casa-tua/, un brano suonato in anteprima tratto dal nuovo disco.

Questa la tracklist completa del disco e tutte le collaborazioni presenti al suo interno:

“La musica degli sfigati” feat. Management (prod. Andrea “Sollo” Sologni) “Anche i ricchi muoiono” (prod. Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli) “Ops l’ho detto” feat. CIMINI, Drefgold (prod. Simon Says) “Pompa il debito” (prod. Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli) “Per farti ridere di me” feat. Mobrici (prod. Andrea Appino) “Vita di m3rda 4ever” (prod. Andrea “Sollo” Sologni) “Tutti i miei amici” (prod. Andrea “Sollo” Sologni) “Senza di noi” (prod. Andrea “Sollo” Sologni) “Che Benessere!?” feat. Naska (prod Fabio Gargiulo, Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli) “Fottuti per sempre” feat. Vasco Brondi (prod Niccolò Carnesi, Andrea “Sollo” Sologni) “Filastrocca per un disco” (prod Stefano Maggiore, Matteo Costa Romagnoli, Fabio Gargiulo)

“Volevano le hit. Volevano i concerti negli stadi. Volevano un’altra vita in vacanza. Volevano un altro primo posto in radio. Volevano un Sanremo ogni due anni. Volevano un tormentone dell’estate. Ma noi non siamo una macchina da guerra. Non siamo un asset di mercato. Non siamo tagliati per il successo. Siamo cinque amici che a momenti facevano a botte, pur di ricordarsi che non è una gara, essere felici. Volevano così tante cose che non siamo che abbiamo quasi scordato chi siamo. Un Sanremo per cambiarlo per sempre e un’altro per ricordarci che non è casa. E un disco dopo sei anni, senza singoli, e con una trafila di amici, per ricordarci chi siamo, chi eravamo, e chi saremo. Una band che ha un popolo, non un target di pubblico.”

Il progetto vanta la collaborazione grafica di Timidissen, che ha realizzato la cover dell’album e dei singoli che lo hanno preceduto, e di Pietro Percoco che ha realizzato le foto.

“Stupido Sexy Futuro” è stato anticipato da “L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo”: 11 date sold out nei club di tutta Italia, concerti unici e speciali che hanno riportato Lo Stato Sociale alla loro dimensione preferita e originale, tra il caldo abbraccio della folla e che hanno permesso ai fan di ascoltare un assaggio dei brani dell’album. Presto la band annuncerà un lungo tour estivo, anticipato giovedì 11 maggio da quella che non sarà l’unica tappa europea, all’O2 Academy Islington di Londra (info e biglietti su: https://www.lostatosociale.net).

“STUPIDO SEXY FUTURO” è stato anticipato dal singolo “Per farti ridere di me” feat. Mobrici, disponibile in radio e in digitale al link https://lostatosociale.lnk.to/PFRDM, da “CHE BENESSERE !?” feat. Naska (https://lostatosociale.lnk.to/chebenessere) e da “Fottuti per sempre” feat. Vasco Brondi (https://lostatosociale.lnk.to/fottutipersempre).

Autobiografia

Lo stato sociale nasce nel 2009 per riempire il vuoto di mercato creato dalle politiche neoliberiste attuate a livello globale, la mancanza di stato sociale ci ha portato a prenderne il nome, farne una band musicale e risollevare le sorti dell’assistenzialismo pubblico. Dopo tredici anni di attività possiamo serenamente affermare di aver clamorosamente fallito nel nostro intento iniziale, possiamo anche dire che la situazione è addirittura peggiorata fino ad arrivare ad un punto di non ritorno di libero mercato e macelleria sociale. Tuttavia in questi anni abbiamo anche fatto cose buone! Eccone un elenco esaustivo preso dalla nostra pagina Wikipedia: 2010: Welfare Pop (EP); 2011: Amore ai tempi dell’ikea (EP); 2012: Turisti della democrazia (LP) con conseguente tour di più di duecento concerti in un anno (2012); 2013: Turisti della democrazia Deluxe (doppio LP) con conseguente tour “Tronisti della democrazia” di teatro canzone; 2014: L’italia peggiore (LP) con conseguente tour estivo di numerose date e tour tutto esaurito nei più importanti club d’italia; 2015: il primo palazzetto dell’indie, al Paladozza di Bologna. 2016: Il movimento è fermo (romanzo, Rizzoli); 2017: Amore, lavoro e altri miti da sfatare (LP), con conseguente Forum di Assago (primo forum dell’indie) e tour estivo da oltre settantamila presenze, sempre nel 2017: colonna sonora del film “Gli asteroidi”; 2018: vincitori morali del Festival di Sanremo con “Una vita in vacanza” (in realtà piazzati al secondo posto e vincitori del premio Lucio Dalla), pubblicazione di “Primati” (best of con 4 inediti), tour in Spagna e tour estivo in oltre trenta piazze italiane, sigla per la serie tv “Romolo e Giuly”, pubblicazione di Andrea (graphic novel disegnata da Luca Genovese) e Lodo giudice a X-Factor; 2019: Sesso, droga e lavorare (romanzo, Il Saggiatore), Lo Stato Sociale Show (Show Radiofonico andato in onda Radio2 tutte le domeniche per un anno); 2020: PANDEMIA! (detto alla Mike Bongiorno); 2021: Festival di Sanremo con la canzone Combat Pop e pubblicazione di “Attentato alla musica italiana” raccolta di 5 EP ognuno realizzato dai singoli componenti della band ovvero Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo; per gli amici: Lo Stato Sociale. 2022: Ristampa in vinile per il decennale di “Turisti della democrazia (LP ,edizione limitata numerata)”, “Turisti della democrazia: Il Bootleg Live!” (Raccolta di versioni live inedite e cover) e tour per festeggiare che va sempre bene.