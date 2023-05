Bruce Springsteen al via al tour in Italia

Mancano pochi giorni all’arrivo di Bruce Springsteen and The E Street Band nel nostro Paese per gli attesissimi live che si terranno a Ferrara, Roma e Monza. Per agevolare il pubblico che parteciperà ai concerti Barley Arts, agenzia organizzatrice del tour italiano, lancia l’app Barley Arts x Bruce – sviluppata da AJepCom – che fornisce tutte le informazioni utili. Orari, spostamenti, parcheggi, treni speciali, viabilità, supporter, mappe delle aree, biglietti, cambi nominativi, persone con disabilità, iniziative correlate, ogni dettaglio sarà a disposizione del pubblico, diviso per città, affinché possa organizzarsi al meglio per vivere l’esperienza di questo grande evento nel miglior modo possibile. L’app, in italiano e inglese, è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store. È inoltre scaricabile da 12 store internazionali (in Francia, Germania, UK, USA, Cina, Tailandia, tra gli altri paesi) nella lingua della nazione.

L’app è tuttora in progress. Per rispondere alle numerose richieste del pubblico, ansioso di partecipare ai concerti, ecco una serie di informazioni utili che possono essere reperite anche sull’app ufficiale e sul sito Barley Arts.

ORARI*

Giovedì 18 Maggio 2023 Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

14:00 – Apertura porte

16:30 – Fantastic Negrito

17:45 – Sam Fender

19:30 – BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND

Domenica 21 Maggio 2023 Roma, Circo Massimo

14:00 – Apertura porte

16:30 – The White Buffalo

17:45 – Sam Fender

19:30 – BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND

Martedì 25 Luglio 2023 Monza, Autodromo Nazionale di Monza / Prato della Gerascia

16:30 – The Teskey Brothers

17:45 – Tash Sultana

19:30 – BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND

*Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata sui canali ufficiali Barley Arts.

TRENI SPECIALI

Frecciarossa, treno ufficiale del tour, mette a disposizione del pubblico dei treni dedicati che offrono l’opportunità di tornare comodamente a casa subito dopo il concerto. I treni dedicati sono acquistabili presso tutti i canali di vendita Trenitalia.

Da Ferrara a Milano Centrale del 19/05/2023

ore 02:00 con fermata a Bologna Centrale (arrivo 02:25/partenza 02:35), arrivo a Milano Centrale alle ore 03:40.

Da Roma Termini a Milano Centrale del 22/05/2023

ore 02:00 con fermate a Firenze Santa Maria Novella (arrivo 03:34 / partenza 03:44) e Bologna Centrale (arrivo 04:22 / partenza 04:25), arrivo a Milano Centrale alle ore 05:35.

Da Roma Termini a Salerno del 22/05/2023

ore 02:00 con fermata a Napoli Centrale (arrivo 03:05/partenza 03:20), arrivo a Salerno alle 03:50.

PERSONE CON DISABILITÀ

L’accesso è consentito solo alle persone con disabilità che abbiano fatto richiesta tramite i canali ufficiali Barley Arts (via modulo sul sito e/o email) e che abbiano ricevuto conferma, biglietto e informazioni da parte dell’Organizzatore. Non potranno essere ammesse al concerto persone con disabilità che non abbiano ricevuto conferma esplicita e/o biglietto direttamente dall’Organizzatore.

CAMBIO NOMINATIVO

Come da normativa vigente, i biglietti del concerto sono nominali all’utilizzatore. L’accesso al concerto è consentito solo se il biglietto riporta il nome di chi effettivamente accede al concerto; il personale di sicurezza richiederà un documento d’identità per effettuare il controllo. È possibile un solo cambio nominativo per biglietto, da effettuarsi sul sito della stessa biglietteria che l’ha emesso:

Biglietti emessi da Ticketone.

Biglietti emessi da Vivaticket.

Biglietti emessi da Ticketmaster.

Termini del cambio nominativo:

Ferrara: dal 18 aprile alle 16 del 17 maggio su Ticketmaster e Vivaticket, alle 10 del 18 maggio (Ticketone)

Roma: dal 18 aprile alle 16 del 20 maggio su Ticketmaster e Vivaticket, alle 10 del 21 maggio (Ticketone)

Monza: dal 25 giugno alle 16 del 24 luglio su Ticketmaster e Vivaticket, alle 10 del 25 luglio (Ticketone)

RIVENDITA FAN TO FAN

In caso non si potesse più partecipare al concerto, è possibile usufruire della piattaforma di rivendita fan to fan dei singoli circuiti di vendita autorizzati Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Un biglietto può essere rivenduto unicamente sul sito dello stesso circuito di vendita che l’ha emesso. Come sempre, è fortemente al pubblico di rivolgersi ai circuiti di Secondary Ticketing.

AREE CONCERTI

Le aree dei tre live sono state strutturate in diversi settori, tutti a posto unico in piedi e nel rispetto delle normative attualmente in vigore per il pubblico spettacolo, ciascuno dotato di punti ristoro e servizi igienici dedicati. Saranno presenti inoltre delle aree dedicate alle persone con disabilità, aree per le famiglie e zone per il relax. Le regole di accesso e controllo all’area concerti rispetteranno le normative in vigore al momento dello svolgimento degli spettacoli.

PARCHEGGI A FERRARA

Chi arriva a Ferrara in automobile può prenotare il proprio posto auto tramite il sito Park For Fun.

Tutte le informazioni sulla viabilità per la data di Ferrara sono reperibili sul sito brucespringsteenferrara.it

BruceSpringsteen.net