Ed Sheeran presenta l’album su Apple Music Live

L’esibizione di Ed Sheeran dà ufficialmente il via alla seconda stagione di Apple Music Live – la serie di esibizioni dal vivo che offre alle più grandi star della musica un palco per entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo. La stagione inaugurale di Apple Music Live, ricca di stelle, ha preso il via nel maggio 2022 con un live stream esclusivo della performance One Night Only in New York di Harry Styles per celebrare l’uscita dell’attesissimo album Harry’s House. Altri eventi di spicco sono stati l’esibizione di Billie Eilish Live at the O2, che ha ricevuto una nomination ai Grammy Award per il miglior film musicale, il primo Holiday Masquerade Ball di Alicia Keys e le avvincenti esibizioni degli artisti primi nelle classifiche Lil Durk, Mary J. Blige, Luke Combs e Wizkid. Esplora l’elenco completo delle esibizioni passate nell’archivio di Apple Music Live.

Prima della sua esibizione all’Apple Music Live, durante un’intervista con Matt Wilkinson per un’anteprima del set, Sheeran ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta. Penso che sarà una serata davvero bella. Penso che probabilmente sarà uno dei migliori spettacoli che abbia mai fatto per tante ragioni”. L’intervista completa è disponibile QUI.

Sheeran è uno degli artisti più performanti di tutti i tempi su Apple Music, con oltre 9,5 miliardi di ascolti a livello globale e 240 milioni di tag Shazam. Il suo singolo di successo del 2017 “Shape of You” è il brano più ascoltato di tutti i tempi su Apple Music, con oltre 930 milioni di riproduzioni in tutto il mondo. Più di 45 canzoni di Sheeran hanno raggiunto la posizione n. 1 della Daily Top 100. Il suo nuovo album, -, è diventato l’album con il maggior numero di prevendite di tutti i tempi su Apple Music, con il singolo principale “Eyes Closed” che ha raggiunto la Daily Top 100 in 87 Paesi – il suo 21° brano a raggiungere la top 25 nella classifica Daily Top 100: Global di Apple Music.