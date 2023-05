Esce oggi il primo album di Lorenzo Fragola e Mameli

Share

Esce oggi “CREPACUORE” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) il primo album di LORENZO FRAGOLA E MAMELI , anticipato dal singolo “Happy”.

“Crepacuore” è un disco nato nel segno dell’amicizia. Coetanei e conterranei, Lorenzo e Mario negli ultimi anni si sono spesso trovati a condividere gli stessi stati d’animo: l’ansia per il futuro, una sensazione di felicità sempre molto fugace e una paura costante per tutto ciò che verrà, tra indecisioni e incertezze. Sensazioni condivise dalle nuove generazioni, sempre più precarie.



Insieme hanno deciso di mettere in musica queste emozioni e il risultato è un album nel quale vogliono esorcizzare la negatività con sound ballabili e ritornelli che rimangono in testa.



Dopo “Luna Fortuna”, “Attraverso, “Testa X Aria”, la recente “Happy” e varie incursioni nei dischi reciproci, “Crepacuore” è il primo album scritto, composto e suonato insieme. Un lavoro all’apparenza leggero, ma ricco di spunti tematici e di influenze musicali diverse: dal synth pop, al funky per arrivare all’indie di ultima generazione.



Questa la tracklist di “CREPACUORE“: “Crepacuore”, “Spettro”, “Non posso fare a meno di te”, “Happy”, “Nostalgia 2000”, “3msc”, “Testaxaria”, “Attraverso”, “Luna fortuna”, “Amici”.



Recentemente Lorenzo Fragola e Mameli hanno realizzato un mini tour parlando con i ragazzi di alcuni istituti superiori delle province italiane delle difficoltà emotive sempre più evidenti negli ultimi anni: ansie, fomo, senso di inadeguatezza. I due artisti hanno voluto supportare e aiutare gli studenti a parlare apertamente e a confidarsi per affrontare il futuro con serenità. Sempre durante il minitour Lorenzo Fragola e Mameli hanno presentato “Crepacuore” in anteprima in piccole location a ingresso gratuito.

