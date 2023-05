Lo Stato Sociale annuncia le date di “Stupido Sexy Futour”

Share

A 6 anni di distanza dall’ultimo disco, i regaz de Lo Stato Sociale sono tornati con un nuovo album dal titolo “Stupido Sexy Futuro” , uscito lo scorso 5 maggio per Garrincha Dischi/Island Records. Dopo averlo presentato in anticipo con uno straordinario tour nei club interamete sold out a marzo e ad aprile, e una prima data europea a Londra lo scorso 11 maggio, il collettivo bolognese annuncia finalmente le prime date dello STUPIDO SEXY FUTUOR, il nuovo tour estivo della band che li vedrà calcare i maggiori palchi dello Stivale (e non solo) per presentare dal vivo le canzoni del nuovo disco, partendo già da domani 20 maggio a Prato, e proseguendo fino a settembre.

«Un’intera estate di date gratis o a prezzi popolari, cercando di abbracciarvi tutti, con in mano un disco libero da urlare, insieme ai pezzi di sempre, suonato in anteprima nei club sudati senza neanche poterlo vendere, invece di fare gli instore. La sensazione è che tutto sia lontano dal paese reale: la politica, la cultura, il cinema, la sinistra. E pure la musica, con i suoi mega eventi e i suoi biglietti alti ormai ovunque. È il momento di suonare gratis, per voi che salvate il mondo, ogni volta che sorridete». – LO STATO SOCIALE

Di seguito il calendario completo dello “STUPIDO SEXY FUTOUR”, organizzato e prodotto da Antenna Music Factory:





“STUPIDO SEXY FUTOUR”

(Calendario in aggiornamento)



20/5 Prato – Prato a Tutta Birra

02/6 Nerviano (MI) – Big Bang Music Fest

07/6 Cagliari – Ateneika

10/6 Bergamo – NXT Station

16/6 Montecarasso, Svizzera – Open Air Festival

23/6 Biella – Reload Summer Festival

24/6 Vicenza – Lumen Festival

29/6 Perugia – Umbria Che Spacca

08/7 Asti – Asti Musica

21/7 Lendinara (RO) – Lendybeer

29/7 Caprarola (VT) – Eco Sound Fest

08/9 Arezzo – Warehouse Decibel Fest

21/9 San Vito Lo Capo (TP) – Cous Cous Fest

29/9 Berlino, Germania – Frannz Club

Info e biglietti su: lostatosociale.net

Comunicato Stampa: Garrincha Dischi