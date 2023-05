Al via il Milano Korea Film Festival

Share

Dal 25 maggio presso Cineteca Milano Arlecchino si svolgerà il Milano Korea Film Festival, organizzato dal Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, in collaborazione con il Florence Korea Film Fest e Cineteca Milano.

La rassegna cinematografica vuole offrire al pubblico milanese alcuni dei principali film presentati al Florence Korea Film Fest. La serata inaugurale del 25 maggio propone la proiezione dell’ultima pellicola di Park Chan-wook, Decision to Leave, un film estremamente classico, che ha le atmosfere delle grandi pellicole noir, un’opera profondamente hitchcockiana, dove i due affascinanti protagonisti sono insieme vittime e carnefici, manipolati e manipolatori. Saranno presenti in sala: Kang Hyung-Shik, Console Generale della Repubblica di Corea; Riccardo Gelli, Console Onorario della Repubblica di Corea a Firenze e Direttore del Florence Korea Film Fest; Veronica Croce, Content Creator e co-curatrice critica del Florence Korea Film Fest.

Nel corso delle altre serate saranno proposti film che spaziano dallo storico Hansan Rising Dragon Redux, al thriller politico Hunt, passando per The Novelist’s film, in cui il regista Hong Sang-soo ci presenta la scrittrice Jun-hee e i suoi vari incontri in un’opera premiata con il Gran Premio della Giuria a Berlino 2022.

Da segnalare la presentazione del libro Squid Game. Creato da Hwang Dong-hyuk (Dino Audino Edizioni, 2022) che si terrà venerdì 26 maggio ore 19.00 alla presenza degli autori Giuseppina De Nicola, Giorgio Glaviano e Giovanna Volpi, insieme a Veronica Croce, Content Creator e co-curatrice critica del Florence Korea Film Fest.

IL PROGRAMMA DELL RASSEGNA

📅 Giovedì 25 maggio ore 20.45

Decision to Leave

R. e sc.: Park Chan-wook. Fot.: Kim Jee-yong. Musiche: Cho Young-wuk. Int.: Park Hae-il, Lee Jung-hyun, Tang Wei. Corea del Sud, 2022, 138’, v.o. sott. it.

Il caso del cadavere di un uomo precipitato da una montagna viene affidato al Detective Hae-Jun. La vedova del defunto, Seo-rae, è un’affascinante donna cinese che, malgrado sia in cima alla lista dei sospettati, fa breccia nel cuore dell’integerrimo detective che però è sposato. Con il procedere dell’indagine Hae-Jun si trova a pedinare notte e giorno Seo-rae scoprendosene sempre più fatalmente attratto.

Presenti in sala: Kang Hyung-Shik, Console Generale della Repubblica di Corea; Riccardo Gelli, Console Onorario della Repubblica di Corea a Firenze e Direttore del Florence Korea Film Fest; Veronica Croce, Content Creator e co-curatrice critica del Florence Korea Film Fest.

📅 Venerdì 26 maggio ore 19.00

Presentazione del libro Squid Game. Creato da Hwang Dong-hyuk (Dino Audino Edizioni, 2022)

Presenti in sala gli autori Giuseppina De Nicola, Giorgio Glaviano e Giovanna Volpi, insieme a Veronica Croce, Content Creator e co-curatrice critica del Florence Korea Film Fest.

📅 Domenica 28 maggio ore 21.15

Hansan: Rising Dragon

R. e sc.: Kim Han-min. Fot.: Kim Tae-seong. Int.: Park Hae-il, Ahn Sung-ki, Byun Yo-han. Corea del Sud, 2022, 150’, v.o. sott. it.

Durante la guerra di Imjin nel luglio del 1592, le flotte comandate dagli ammiragli Yi Sunshin, Lee Eok-gi e Won Gyun formarono una forza navale congiunta che sconfisse il nemico. La battaglia dell’isola di Hansan distrusse quasi l’intera flotta degli invasori, bloccando i loro piani per altri attacchi. Una vittoria che servì anche a rinsaldare l’esercito Joseon che era stato scoraggiato dalle ripetute sconfitte avute via terra.

📅 Giovedì 1 giugno ore 19.00

The Novelist’s Film

R., sc. e musiche: Hong Sang-soo. Int.: Kwon Hae-hyo, Lee Hye-young, Kim Min-hee. Corea del Sud, 2022, 92’. v.o. sott. it.

La Joon-Hee, scrittrice di successo, è impegnata nel fare visita a vecchi amici che non vede da tanto, come Se-Won la proprietaria di una graziosa libreria. Tramite la conoscenza con il regista Hyo-Jin la donna ha l’opportunità di conoscere una giovane attrice che stima molto: Kil-Soo. Tra le due donne scatta una istintiva fiducia che le spinge a sviluppare un nuovo progetto insieme.

📅 Domenica 4 giugno ore 21.00

Hunt

R.: Lee Jung-jae. Sc.: Lee Jung-jae, Jo Seung-hee. Fot.: Lee Mo-gae. Musiche: Cho Young-wuk. Int.: Jung Woo-sung. Lee Jung-jae, Jeon Hye-jin. Corea del Sud, 2021, 125’, v.o. sott. it.

Anni 80. La dittatura militare è al suo apice. Park Pyung-Ho e Kim Jung-Do, agenti della National Security Agency, stanno lavorando insieme a Washington D.C., per proteggere il Presidente. Ben presto però, è chiaro che nella compagnia c’è una talpa che lavora per i nordcoreani assoldata per minacciare la vita del Presidente della Corea del Sud.

📍 Cineteca Milano Arlecchino

Via San Pietro all’Orto 9 Milano, San Babila

🎟️ Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Prenotazione sempre consigliata sul sito www.cinetecamilano.it.

Comunicato Stampa: Cineteca Milano