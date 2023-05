Glen Hansard annuncia l’unica data italiana del suo tour

Share

Glen Hansard è entusiasta di annunciare il suo primo tour europeo dopo oltre quattro anni.

Cantautore, chitarrista, attore, voce e chitarra dei The Frames, fondatore insieme a Marketa Irglova, dei THE SWELL SEASON, vincitore del premio Oscar nel 2008 con ‘Falling Slowly’, miglior canzone originale tratta dal film ‘Once’, Glen Hansard torna in Italia per l’unica data italiana organizzata da DNA concerti, il 12 novembre 2023 al Teatro dal Verme di Milano.

Hansard sarà affiancato dalla sua band e presenterà in anteprima il nuovo album di prossima uscita insieme ai brani più celebri del suo repertorio.

I biglietti saranno in vendita generale questo venerdì 26 maggio alle 11 al link: https://www.ticketone.it/artist/glen-hansard/

Conosciuto per i suoi memorabili concerti-spettacoli, Hansard come tanti ha affrontato la pandemia facendo show pop-up su Instagram che si sono rivelati un modo gratificante e utile per rimanere in contatto con la sua fan base. Di recente ha pubblicato “Take Heart” con la sua sodale Markéta Irglová, un singolo ispirato dalle parole pronunciate da Patti Smith durante un’esibizione a Brooklyn e scritto dopo aver trascorso del tempo con alcuni rifugiati ucraini in Irlanda.

In precedenza si è unito alla band di Eddie Vedder The Earthlings , mentre con lui e Cat Power ha collaborato alla colonna sonora del film di Sean Penn “Flag Day”.

Prima di sbarcare in Europa questo autunno, Glen Hansard esibirà in Irlanda con i The Frames per continuare a celebrare gli oltre 30 anni di musica della band. Poi si incontrerà di nuovo con Markéta Irglová, per un tour del Nord America che celebra i 15 anni di “Once”.

Nato a Dublino nel 1970, Hansard si è imposto all’attenzione internazionale grazie alla partecipazione al film di Alan Parker “The Commitments”, in cui interpreta la parte del chitarrista Outspan Foster. Ha successivamente fondato la band di culto Frames nel 1990 divenendo uno dei musicisti irlandesi più apprezzati e acclamati a livello internazionale. In quegli anni le sue ambizioni al rock e folk si sono alternate a momenti di intimità e quiete, durante i quali ha coltivato la sua carriera solista. Il primo progetto realizzato con Marketa Irglova, The Swell Season, risale al 2006 ed è subito un successo: il disco si trasforma in un film, ‘Once’, che diventa un piccolo caso in America, fino ad ottenere ben due nomination ai Grammy per la colonna sonora. Due anni dopo il brano ‘Falling Slowly’, con la collaborazione della Irglova, si aggiudica l’Oscar come miglior canzone originale per ‘Once’. Nel 2009 publica l’ultimo album con The Swell Season.

Successivamente si dedica al suo progetto solista, alternando momenti con la storica band The Frames. “Rythm and Repose“ è il primo lavoro di studio da solista (2012), seguito tre anni dopo da due dischi pubblicati a poca distanza l’uno dall’altro. Con ‘Between Two Shores’ (2018), Glen Hansard porta a compimento il personale processo di evoluzione musicale, tra nuove influenze ed eventi personali che plasmano la sua abilità di scrittura. L’ultimo lavoro in studio, “This Wild Willing”, ha riscosso il plauso della critica italiana e internazionale unendo originalità e semplicità ed esprimendo la direzione artistica inedita intrapresa da Hansard, tra innovazione, invenzione e sperimentazione.

Comunicato Stampa: UFFICIO STAMPA GDG PRESS