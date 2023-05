Calcutta raddoppia la data di Roma e Milano

Share

Calcutta annuncia oggi il raddoppio delle date di Roma (7 e 8 dicembre, Palazzo dello Sport) e di Milano (18 e 19 dicembre, Mediolanum Forum). Le due nuove date si aggiungono all’attesissimo Relax Tour, che ha registrato il sold-out delle prime otto date in pochissime ore.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 15:00 di oggi su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.



Relax Tour segna il grande ritorno di Calcutta sulla scena live italiana: un progetto che per la prima volta vede la co-produzione tra DNA concerti e Live Nation.

RELAX TOUR – CALENDARIO:



02 dicembre 2023 Firenze, Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

03 dicembre 2023 Bologna, Unipol Arena– SOLD OUT

07 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

08 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport

10 dicembre 2023 Bari, Palaflorio –SOLD OUT

12 dicembre 2023 Napoli, Palapartenope– SOLD OUT

14 dicembre 2023 Padova, Kioene Arena– SOLD OUT

16 dicembre 2023 Torino, Pala Alpitour – SOLD OUT

18 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

19 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum

Comunicato Stampa: Live Nation Italia