Aperol accende l’estate con “Aperol Rockin’1000 Roma”

Aperol, vera e propria icona dell’aperitivo italiano, vuole celebrare la gioia dello stare insieme e il valore della condivisione con un’esperienza musicale incredibile: APEROL ROCKIN’1000 ROMA. Tutti gli appassionati di rock e non solo, il 7 giugno dalle ore 19.00 (inizio concerto alle ore 21.00) possono infatti vivere un’indimenticabile live experience, a ingresso gratuito, presso la suggestiva location dello Stadio dei Marmi a Roma.

A infiammare il palco Rockin’1000, la più grande Rock Band al mondo, con come special guest: Rkomi, giovane cantautore tra i più apprezzati.

Il concerto, unico nel suo genere, è la prima tappa italiana del tour mondiale di Rockin’1000, lo Humans World Tour 2023, e riunisce sul palco i 1.000 componenti della band, provenienti da tutto il mondo, tra batterie, chitarre, bassi, voci e tastiere, per proporre ai 5.000 spettatori attesi oltre 20 pezzi del loro celebre repertorio fatto dei più grandi successi della storia del rock. In scaletta sono previsti brani capaci di far scatenare il pubblico, dai Rolling Stone ai Muse, passando per gli ACDC. Non mancherà Learn To Fly dei Foo Fighetrs, il pezzo che ha segnato la nascita di Rockin’1000 nel 2015 quando grazie a un video che fece il giro del mondo (oggi conta oltre 62.000 visualizzazioni) la nota band americana accettò l’invito e venne a suonare a Cesena. È previsto un medley dedicato ai Kinks, band inglese che quest’anno celebra il suo 60° anniversario e, per la prima volta in Italia, verrà eseguita in versione live il primo inedito di Rockin’1000, un brano composto da 1000 autori, registrato in studio da 100 musicisti della community guidati da un team di esperti e un featuring che verrà svelato a breve.

Con il suo ultimo album Taxi Driver – il più venduto del 2021 in Italia e nel primo semestre 2022 – un solido background in ambito rap e un presente in cui ha rivoluzionato i canoni del pop italiano, Rkomi è senz’altro uno dei giovani veterani della musica italiana più eclettici, interessanti ed apprezzati del panorama contemporaneo. La sua capacità di muoversi su terreni sonori molto diversi lo ha reso un’istituzione in ambito live.

Come special guest, Rkomi eseguirà insieme a Rockin’1000 i grandi successi Insuperabile, Partire da te e la cover di Lucio Battisti Il tempo di morire. Ma non saranno solo la musica e la voglia di stare insieme a caratterizzare la serata.

Inoltre, il pubblico presente sarà coinvolto nella realizzazione del videoclip ufficiale dell’evento con Rkomi e Rockin’1000, per un’experience ingaggiante e davvero memorabile.

A partire dal 26 maggio, l’ingresso sarà gratuito previa registrazione

al seguente link e fino a esaurimento dei 5.000 posti: https://www.ticketsms.it/event/APEROL-ROCKIN-1000-ROMA

“La collaborazione con Aperol è nata nel 2020 e da allora abbiamo continuato a sviluppare progetti sempre più ambiziosi.” – dichiara Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000: “Sarà un concerto intenso e potente, una scaletta studiata per mesi e mesi per massimizzare l’effetto dei mille musicisti. L’elemento di eccezionalità di questo evento è la presenza di Rkomi, che fin dai primi giorni si è dimostrato entusiasta e con un obiettivo che è lo stesso nostro, far ballare anche le statue!

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Rockin’1000