“Il cuore sul cortile” il nuovo singolo dei XGIOVE

“Il cuore sul cortile” è il nuovo singolo dei XGIOVE, band vincitrice del Tour Music Fest 2022 e arrivata ad un soffio dall’Eurovision 2023 con il piazzamento al terzo posto nel Contest “Una voce per San Marino”. Il brano, disponibile in radio e sulle piattaforme dal 26 Maggio, è prodotto da Valter Sacripanti e dal Tour Music Fest.

“Possiamo andare via da qualsiasi posto, cosa o persona ma non esistono gli addii. Torniamo sempre dove abbiamo lasciato il cuore. Torniamo anche sui nostri passi, sui nostri errori, passando tutta la vita ad imparare. Perché in fondo questa vita è una valigia dove dentro mettiamo di tutto ma che, alla fine, assomiglia sempre a chi scegliamo di essere.”

XGIOVE, band marchigiana composta da 5 eclettici elementi, già vincitrice del Cantagiro e del Premio Riunite la Band messo in palio da Cantine Riunite per la “Miglior band emergente” al Tour Music Fest 2022, e terzo posto nel contest Una voce per San Marino 2023 in cui, lo scorso febbraio, è arrivata ad un passo dall’Eurovision Song Contest con l’inedito “Fuoco e benzina”, si è subito guadagnata un posto tra le migliori rivelazioni degli ultimi anni.

“Il cuore sul cortile”, il nuovo singolo, è la naturale conseguenza di un percorso che mette al centro esibizioni energiche e un sound fresco dal groove potente. La sezione ritmica si rende protagonista, tra tradizione ed elettronica, in un lavoro che mette in evidenza l’innata abilità della band nel combinare testi significativi con melodie orecchiabili, rispecchiando l’identità musicale del gruppo per offrire al pubblico un’impronta unica.

“Il cuore sul cortile” è un brano che trasuda passione e cattura dalle prime note e nel quale troviamo in primo piano l’esigenza espressiva del gruppo che affronta il tema dell’addio e del ritorno attraverso immagini evocative e sincere. Non si guarda più alla partenza come alla fine di qualcosa, ma con gli occhi entusiasti e stupiti di chi diventa consapevole che la vita è un ciclo continuo di momenti da incorniciare, necessari come bagaglio utile alla nostra evoluzione per continuare ad imparare.

Comunicato Stampa: Clarissa D’Avena