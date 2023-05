Lucio Corsi e i Piqued Jack al Firenze Rocks

Share

Meno di un mese al via per Firenze Rocks che annuncia oggi due nuovi grandi nomi che si aggiungono alla lineup dell’edizione 2023 nella giornata di sabato 17 giugno prima dei The Who, headliner della giornata.

Saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze Lucio Corsi, il talentuosissimo cantautore italiano che mescolafolk pop e glam rock e i Piqued Jacks, la band alternative rockche ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2023.

Giunto alla sua quinta edizione, Firenze Rocks si riconferma in grado di portare sul palco della Visarno Arena le star della musica mondiale più attese. Sabato 17 giugno gli headliner saranno The Who, che per l’unica data italiana hanno scelto di essere accompagnati dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, una filarmonica d’eccellenza e di rilevanza internazionale, che solcherà il palco insieme alla band. Prima dei The Who salirà sul palco il leggendario chitarrista dei Rage Against The Machine Tom Morello.

A concludere la giornata di domenica 18 giugno saranno i Maroon 5. Vincitori di 3 GRAMMY Award, torneranno in Italia a distanza di otto anni per l’unica data nel nostro paese del tour europeo, preceduti da Jake Shears, d4vd e The Reytons.

I biglietti per le giornate di sabato 17 giugno e domenica 18 giugno sono disponibili su www.firenzerocks.it/tickets e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le biglietterie ufficiali di Firenze Rocks sono Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.

LUCIO CORSI

Lucio Corsi, classe 1993, è originario di Vetulonia (GR) ed è una delle più interessanti personalità musicali della sua generazione. Mescola il cantautorato, al folk pop ed al glam rock in un sound figlio di interessi ed influenze musicali estremamente diverse tra loro.

Lucio si appassiona alla musica sin da bambino, guardando The Blues Brothers, e già dal 2011 compone i suoi primi brani e si esibisce nei locali e nelle piazze della sua città.

Le sue influenze iniziali sono quelle dei Genesis e di Peter Gabriel che lo portano a concepire brani sperimentali e di rock progressivo, ma subito dopo si avvicina anche al cantautorato italiano e ad artisti quali Flavio Giurato e Ivan Graziani che ispirano gran parte della sua produzione.

Nel 2014 pubblica il suo primo EP Vetulonia Dakar, che gli permette nello stesso anno di partecipare al MIAMI Festival con il brano “Le Api” e di aprire il concerto degli Stadio nella serata finale di Festambiente.

Il suo secondo EP è Altalena Boy (2015), che successivamente viene accorpato a Vetulonia Dakar nel primo effettivo album in studio di Corsi: Altalena Boy/Vetulonia Dakar (2015), molto apprezzato per il suo stile glam e i testi a tratti surreali.

Nel 2017 pubblica il secondo album Bestiario Musicale che si presenta come un concept album a tema favolistico: ognuno degli otto brani è dedicato ad un animale della Maremma.

Nel corso dello stesso anno apre i concerti di Brunori Sas e dei Baustelle, coltivando l’amicizia con Francesco Bianconi insieme al quale viene scelto come testimonial per la campagna di Gucci “Cruise 2018” dal direttore artistico Alessandro Michele.

Nel 2020 Lucio Corsi pubblica Cosa faremo da grandi?, prodotto da Francesco Bianconi e Antonio Cupertino per la Sugar Music, viene accompagnato dalle opere visionarie del regista Tommaso Ottomano e riceve grandi apprezzamenti sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico. OndaRock lo definisce «Un compendio di sonorità orchestrali e riff degni del Bowie più glam(“Freccia bianca” su tutte) che si snodano soavemente tra una strofa e l’altra, tra un abbraccio e il ricordo di un sogno mai realizzato».

Lo scorso 21 aprile 2023 Lucio Corsi pubblica sempre per Sugar Music La gente che sogna, disco con nove tracce scritte interamente da Corsi, e prodotte dall’artista insieme a Tommaso Ottomano che ne ha curato parte delle musiche. Il disco accompagna l’ascoltatore in un viaggio epico dove Corsi interpreta l’eroe dell’avventura, tra il reale e il surreale, tra i sogni e gli incubi.

PIQUED JACKS

I Piqued Jacks sono energia pura. Alt/rock da Pistoia dal respiro internazionale. Con il loro ultimo singolo Like an Animal (BMG) hanno rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2023.

Gruppo spalla per Interpol, Chevelle, Balthazar e The Boomtown Rats, in rotazione su Virgin Radio Italy, Radio Rai 1, BBC Radio e MTV, artisti durante i più importanti showcase festival come Eurosonic 2023, Linecheck, Canadian Music Week, SXSW e Mondo NYC (USA).

Nell’ultimo anno sono stati sui palchi di Summerfest a Milwaukee, il “Festival Più Grande del Mondo” (prima band italiana di sempre), Musexpo a Los Angeles, Lechlade Festival in UK e Living Rock di Tuzla, Romania, passando da Rolling Stone, Billboard Italia e Vanity Fair.

Il nuovo album Synchronizer (INRI, marzo 2021) è prodotto da Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari), Per presentarlo i Piqued Jacks hanno realizzato indiretta streaming un’impresa unica nella storia, lanciandosi con il paracadute da 4300 metri e suonando subito dopo l’intero disco sulla pista di atterraggio.

Firenze Rocks, prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro porta ormai da anni nel capoluogo fiorentino il meglio della musica internazionale. Nel 2022 si è passati dal punk rock dei Green Day alrock-progressive dei Muse, dal funk-rock dei Red Hot Chili Peppers per poi concludere con l’heavy metal dei Metallica.

Grande musica, mostre e molto altro, alla Visarno Arena di Firenze, a cui solo nell’ultima edizione, hanno partecipato 200.000 fan provenienti da ogni angolo del globo.

Firenze Rocks si conferma infatti da anni tra i maggiori festival europei, punto di riferimento della scena rock e pop mondiale.

Virgin Radio è la radio partner ufficiale della giornata di sabato 17 giugno.

