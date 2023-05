M¥SS KETA da venerdì in radio con “Profumo”

Share

M¥SS KETA è pronta a farci navigare con lei in una nuova avventura marittima: una volta approdata con la sua barca, si muove in questa località del mediterraneo tra flash di paparazzi, drink, danze notturne rischiarate dal chiaro di luna, richiami di sirene… Tutto questo in un’atmosfera chic e sofisticata, che si dipana in una serie di citazioni: da una parte LOVE BOAT, l’iconica sigla della serie degli anni Ottanta cantata da Little Tony, dall’altra la luna di Loredana Berté che bussa alla porta, la stanza di Battiato che continua a girare, e lo spirito disinvolto di Pino D’Angiò. PROFUMO racconta un’estate caldissima, quando la città è lontana e davanti a sé si hanno solo il mare e la luna, unica bussola per il viaggio sulla nave dell’amore. La seduzione diventa un gioco, il flirt una missione più che possibile per la Venere in mascherina, pronta a immergersi in un’escalation amorosa che durerà tutta l’estate.

“COME UN’ONDA RINFRESCANTE E AVVOLGENTE, PROFUMO ARRIVA PER INEBRIARTI LO SPIRITO E CONDURLO VERSO UN’ESTATE INTRIGANTE, SEDUCENTE, IN CUI LASCIARSI AMMALIARE DAL CANTO DELLE SIRENE E FARSI GUIDARE DAL CHIARO DI LUNA. LASCIATI AVVOLGERE DA PROFUMO, E TUFFATI VERSO IL MISTERO DELLA SEDUZIONE…”

M¥SS KETA ha regalato ai fan un assaggio di PROFUMO il 18 maggio all’Alcatraz di Milano: un grande concerto-evento con tantissimi ospiti, una vera festa per i 10 anni di MILANO SUSHI & COCA che non poteva che registrare il tutto esaurito in uno dei club più importanti della città. Lo spoiler del nuovo singolo ha mandato il pubblico in visibilio, i cellulari si sono alzati a riprendere il momento, il PROFUMO di mare ha invaso la serata dell’Alcatraz, già coloratissima e soprattutto caldissima.

Sul palco con M¥SS KETA tanti amici e colleghi: dalla carica sexy di BigMama, all’energia di Cmqmartina, dall’iconica performance su T’appartengo con Ambra a quella esplosiva con i compagni di nightlife de Il Pagante. Ma non solo, ad aprire lo show una delle band underground più interessanti del momento, gli EUROPEAN VAMPIRE. Il collettivo queer milanese CORIANDOLI è stato invece protagonista degli interludi della serata. La chiusura dello show è stata affidata infine ad una vera e propria leggenda, un’istituzione della nightlife Lgbtq+, la Dj BIANCA LAMESSA, fondatrice della famosa serata milanese Botox.

M¥SS KETA è una, cento, mille donne, è l’angelo dall’occhiale da sera e dal volto velato. La sua identità nascosta è il modo migliore per dire la Verità, perché “non avendo volto, c’è un po’ di M¥SS in ognuno di noi”.

Performer situazionista, icona non convenzionale, diva definitiva, sempre in prima fila nei dibattiti su tematiche legate ai diritti civili, alla parità di genere e al mondo LGBTQ+, di cui è la paladina.

Lo stile musicale di M¥SS KETA è sospeso tra vari generi, ma si avvicina al pop e al rap con una forte componente di musica elettronica, il tutto restituito attraverso una vera e propria un’attitudine punk.

Se tra le sue influenze artistiche M¥SS KETA ha citato il genere della fidget house e artiste come Madonna, Peaches, Miss Kittin, Lady Gaga, Grace Jones e Raffaella Carrà, i suoi testi parlano con tono ironico e dissacrante del mondo contemporaneo e delle sue contraddizioni, di quello che accade alla luce del sole o nell’oscurità di un club. Negli anni M¥SS ha raccontato cosa ha visto, provato, sperimentato sulla sua pelle, ops, dietro ai suoi occhiali scuri e al volto coperto.

Comunicato Stampa: Comunicazione M¥SS KETA – About srl