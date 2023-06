Disponibile il nuovo videoclip di “Il Tre”

Share

“Offline” è il titolo del nuovo brano de IL TRE – nome d’arte di Guido Senia – in collaborazione con VILLABANKS, disponibile su tutte le piattaforme dallo scorso venerdì 26 maggio 2023 e da ora fuori con il videoclip ufficiale al link https://youtu.be/xzLwDsLdANk

Il video, girato sulla costa ligure e diretto da Gianluca Garetto, trasmette tutte le vibes estive che Il Tre e VillaBanks hanno condensato nel loro nuovo brano, riportando nella clip tutta la freschezza della loro prima collaborazione.



Dopo il singolo “ROMA” pubblicato a marzo con cui IL TRE ha conquistato i fan coinvolgendoli in uno speciale tour a bordo di un esclusivo pullman brandizzato in giro per la sua città, l’artista classe ‘97 si prepara all’arrivo dell’estate con un brano carico di vibrazioni, pronte a scandire le calde serate dei prossimi mesi e a dimostrare ancora una volta tutto il suo talento e versatilità.



Il beat nasce quasi per caso in un pomeriggio in studio insieme al producer multiplatino Andry The Hitmaker, con il quale IL TRE insieme a VILLABANKS – fra i nomi più interessanti e dallo stile unico nel panorama urban attuale – ha voluto sperimentare creando un mix di visioni e ispirazioni musicali, raddoppiando così il potenziale esplosivo di “Offline”.



Il racconto di una serata in un club si trasforma nelle strofe su cui IL TRE e VILLABANKS costruiscono lo storytelling di “Offline”, un brano tutto da ballare su un’avvolgente e potente cassa dritta che anima il singolo e che darà il ritmo giusto al periodo estivo.



Dopo “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” con cui ha esordito al n.1 della classifica di vendita raggiungendo la certificazione Platino, e con oltre 4 dischi di Platino e 2 Oro conquistati durante il suo percorso, IL TRE continua a stupire con il suo personale approccio alla musica restando sempre fedele a se stesso e stupendo il suo pubblico singolo dopo singolo.

