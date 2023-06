Crisula Stafida torna nella saga comedy di “Din Don”

Share

L’attrice Crisula Stafida torna a vestire i panni della deliziosa Gina nella saga comedy di “Din Don” (prodotta da Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo), uno dei più bei successi tv (anche in termini di ascolti) degli ultimi anni. Sono infatti iniziate, in Trentino (per la precisione in Val di Sole), le riprese dei capitoli 6 e 7 che andranno in onda nel periodo natalizio su Italia 1.

La regia è firmata da Raffaele Mertes, mentre nel cast troviamo Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Nicole Murgia, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Marco Stabile, Ivana Mrazova, Marco Milano, Angelica Massera, Marina Marchione. Insieme a loro, come special guest, c’è anche Rocco Siffredi.

«Mi sto divertendo molto sul set di questi due nuovi episodi della saga» – racconta Crisula Stafida – «Ci saranno tante novità e nuovi personaggi. In uno degli episodi arriverà il mondo del cinema nel tranquillo paesino a portare caos nelle vite di tutti, e “Rocco Siffredi” sarà parte integrante di questo scompiglio. Nell’altro episodio, nuovi personaggi si mescoleranno ai protagonisti storici regalando momenti esilaranti. La Gina, sempre legata al suo Edoardino, ha un nuovo e divertente gruppo di amiche molto affiatate che ne combineranno di tutti i colori…rendendo un variopinto arcobaleno il mondo intorno ai nostri Don Donato e lo zio Vescovo (Salvi e Mattioli)».

COSA C’È DA SAPERE SU CRISULA STAFIDA

Nel corso della sua carriera di attrice Crisula Stafida ha esplorato vari generi, dal crime (in serie tv come “Distretto di Polizia”, “R.I.S. – Delitti Imperfetti” e “I delitti del BarLume”) all’horror (in film come “Tulpa-Perdizioni mortali”), fino alla commedia (è tra i protagonisti della saga “Din Don”, in onda su Italia Uno). Presto la rivedremo nella sit-com “Ricci e Capricci” (su La 5) e nella miniserie in due puntate “Una mamma all’improvviso” (su Canale 5).

Crisula è anche un’apprezzata conduttrice: quest’anno, per esempio, è stata al timone (insieme a Claudio Guerrini) del talent musicale iBand (in onda su MediasetInfinity).

Comunicato Stampa: Laura Frigerio