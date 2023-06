I Verdena protagonisti del docufilm “X sempre assenti”

Share

I VERDENA saranno protagonisti del film documentario “X sempre assenti”, diretto da Francesco Fei e prodotto da Capitol Records Italy, che verrà presentato al Biografilm Festival 2023 di Bologna: venerdì 16 giugno alle 22.00 si terrà una proiezione speciale fuori concorso presso la sala del cinema Arlecchino (via delle Lame, 59/A – ingresso a pagamento).

“X sempre assenti” segue i Verdena nella loro vita privata e nella preparazione del tour di “Volevo Magia”, il loro grande rientro sulle scene dopo sette anni di silenzio. Un’opera unica per capacità di entrare nell’intimità dei protagonisti, all’interno delle loro famiglie, nel profondo delle vite semplici che conducono e dei luoghi isolati dove vivono, ma in grado anche di raccontare la loro vita come rock band.

“Ho conosciuto i Verdena molti anni fa, nel 1999, in occasione del videoclip del loro primo singolo, Valvonauta, – commenta Francesco Fei – loro erano un gruppo ancora sconosciuto e quello che mi colpì fin da allora fu la loro indole, decisamente punk e anticonformista.”

Dopo aver lavorato insieme anche per il video di “Viba”, girato a Londra durante la notte del capodanno del 2000, per quello di “Nel mio letto” e infine nel 2007 per “Angie”, le strade di Fei e dei Verdena si sono incrociate di nuovo con l’inizio della lavorazione di “Volevo Magia”: “Quando mi hanno chiamato per provare a realizzare un film sui Verdena, – aggiunge Fei – ho subito accettato. C’era la possibilità di raccontarli così come sono. Voglio ringraziare i Verdena che, dopo anni che non ci vedevamo, mi hanno accolto come se il tempo non fosse passato e hanno aperto il loro mondo al mio sguardo. ‘X sempre assenti’ è diventato quello che volevo che fosse: un film, con una sua drammaturgia e uno taglio realistico e cinematografico al punto da essere un prodotto inedito e molto personale.”

Nel frattempo è partito venerdì 26 maggio dal MI AMI Festival di MILANO il tour estivo di “VOLEVO MAGIA”. La band si prepara ad una stagione ricca di live, che la porterà sui palchi dei maggiori festival italiani. Il trio, composto da Alberto Ferrari (voce, chitarre, piano), Luca Ferrari (batteria, percussioni) e Roberta Sammarelli (basso, voce), sarà affiancato sul palco da un quarto componente, Carlo Maria Toller (tastiere, chitarre, cori), come già avvenuto nel tour autunnale e in quello europeo.

Questi tutti gli appuntamenti confermati finora, prodotti da DNA concerti:

26 maggio – MILANO – MI AMI Festival

22 giugno – PADOVA – Sherwood Festival

24 giugno – BOLOGNA – Oltre Festival

01 luglio – PERUGIA – L’Umbria Che Spacca

08 luglio – SESTO AL REGHENA (PN) – Sexto ‘Nplugged

14 luglio – ANCONA – Spilla

15 luglio – L’AQUILA – Pinewood Festival

22 luglio – PAESTUM (SA) – Planet Arena

28 luglio – FIRENZE – Ultravox Anfiteatro Delle Cascine

29 luglio – GENOVA – Balena Festival

04 agosto – ALGHERO – Abbabula Festival

10 agosto – CASTELBUONO (PA) – Ypsigrock

12 agosto – MAIDA (CZ) – Color Fest

13 agosto – LOCOROTONDO (BA) – Locus Festival

26 agosto – TORINO – TOdays Festival

27 agosto – SAN MAURO PASCOLI (FC) – acieloaperto

23 settembre – ROMA – Spring Attitude

Info e prevendite su www.dnaconcerti.com.

“Volevo Magia” – https://capitol.lnk.to/volevomagia – è l’ultimo album della band uscito lo scorso 23 settembre su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music, risultando vincitore del Premio come miglior disco dell’anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it. Al nuovo disco hanno fatto seguito un tour autunnale prodotto da DNA concerti, che ha portato i Verdena nei più importanti club italiani e un importante tour europeo conclusosi lo scorso 1 maggio a Zurigo.

