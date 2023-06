Torna Aka 7even con “Rock’n’roll”

Share

Estate significa essere liberi ma anche cogliere nuove opportunità al volo perché non sai quando ti capiteranno di nuovo. AKA 7EVEN non è disposto a lasciarsele scappare e da venerdì 9 giugno torna in radio e in digitale con “ROCK’N’ROLL”, il suo nuovo singolo, disponibile da oggi in pre-save e pre-add al link https://Columbia.lnk.to/rocknroll.

Dopo averci fatto ballare l’anno scorso con “TOCA” insieme a Guè, anche quest’anno non poteva mancare il nome di Aka 7even tra i protagonisti dell’estate italiana: il sound coinvolgente di “Rock’n’roll” che ci raggiungerà e ci farà è la colonna sonora di due vite che si incrociano. Coincidenza o destino non importa, quello che sappiamo è che il momento da vivere è qui ed ora.

“Rock ’n’ Roll” – prodotta da Max Kle1nz (Cosmophonix) e CanovA – mostra ancora una volta un altro lato dell’artista, diverso da quello dell’ultimo singolo “Non piove più” (Columbia Records/Sony Music Italy; disponibile al link https://bit.ly/3XYrQPs).

Nome d’arte di Luca Marzano, AKA 7EVEN nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato. Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca”. Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK Italia). Durante l’estate dello stesso anno esce “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), arricchito dai remix di “Black”, “Blue” e “Luna”. Il singolo “Loca” è stato pubblicato anche in una nuova versione in spagnolo in collaborazione con l’artista Robledo. Nel settembre 2021 è al Festival del Cinema di Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori, il progetto transmediale di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e Giuseppe Battiston. La fine del 2021 di Aka 7even è coronata da altri traguardi importantissimi: il suo primo libro 7 vite”, edito da Mondadori, esce a novembre, anticipato dal singolo “6PM”, la vittoria come BEST ITALIAN ACT agli MTV EMAs e l’annuncio della partecipazione tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così”, certificato platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Ad aprile 2022 vince il Nickelodeon Kids’ Choice Award come miglior artista italiano, a maggio torna con il nuovo singolo “Come la prima volta”, a luglio con “TOCA” feat. Guè, certificato disco d’oro, e a novembre con la ballad “Non piove più”. Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, collezionando ad oggi un totale di 280 milioni di stream audio e video.

