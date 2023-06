Da venerdì in radio il nuovo singolo del Pagante

Share

Un progetto multiplatino 100% milanese che è a tutti gli effetti uno dei più dilaganti fenomeni socio-musicali dell’ultima decade, trend setter generazionale per lifestyle e mondanità: per IL PAGANTE è tempo di sparigliare le carte di un percorso lungo 12 anni di successi e guadagnare in maturità e consapevolezza con Poveri Mai, il nuovo singolo in licenza con Believe Artist Services, in radio e in digitale da venerdì 9 giugno e già disponibile in pre-save.

Il brano, il primo pubblicato nel nuovo assetto in duo – Roberta Branchini (Brancar) e Edoardo Cremona (Eddy Veerus) – è un pezzo coinvolgente, ballabile e club friendly, dove la penna di Eddy incontra la produzione di MorganJ, italianissima stella mondiale dell’electro house, che riprendendo sonorità UK ispirate dai top player della scena house internazionale impreziosisce Poveri Mai con il suo trascinante beat.

Poveri Mai restituisce in poco meno di 3min uno spaccato inedito della società odierna, cavalcando nuovi trend e giocando con il claim al centro del ritornello per scavare strofa dopo strofa su temi più profondi. Per la prima volta nella narrazione del Pagante, il racconto di luoghi impermeabili alla crisi economica si scontra con la realtà di chi è disposto a ricorrere a qualsiasi escamotage pur di “rimanere su” e generare guadagni senza sforzi. Dalla rete delle truffe online ai sistemi piramidali, passando per le frodi con le criptovalute, il tutto fotografato dallo sguardo sempre dissacrante de IL PAGANTE.

Presentato in anteprima il 4 giugno al pubblico del Nameless Festival -dove Brancar e Eddy sono stati, con Salmo, gli unici artisti italiani ad essersi esibiti sul main stage, Poveri Mai non mancherà nella setlist de IL PAGANTE SUMMER TOUR, la nuova avventura live prodotta da Cielo che tra giugno e settembre toccherà i principali festival e club estivi d’Italia e d’Europa, per oltre 50 appuntamenti sulle note dei brani più iconici de IL PAGANTE.

IL PAGANTE

Duo milanese attualmente composto da Roberta Branchini e Eddy Veerus, dietro al successo del progetto IL PAGANTE c’è tutto un team di creativi che, negli ultimi 13 anni, ha scelto la via della musica per raccontare e fotografare vizi e virtù, sogni e manie della propria generazione. Nato nel 2010 come pagina Facebook, ironizzando sullo stile di vita dei milanesi a partire dal mondo dei PR e dei “paganti” in discoteca, il gruppo diventa in breve tempo virale sul web grazie a hit come “Pettinero”, “Vamonos”, “Bomber”, macinando milioni di views sui social e consolidandosi come trend setter di lifestyle giovanile apprezzato in Italia e all’estero. Una carriera pluridecennale, con tre album all’attivo (“Entro In Pass” del 2016, Disco di Platino, “Paninaro 2.0” del 2018, Disco di Platino, e “Devastante” del 2022) e costellata di successi e certificazioni, grandi collaborazioni, featuring e cameo in numerosi videoclip e un’intensa attività live nei più importanti club e festival nazionali e non, li traghetta ora verso il nuovo singolo “Poveri Mai”, in uscita il 9/6 e distribuito da Believe, e il SUMMER TOUR che toccherà l’Italia e l’Europa tra giugno e settembre.

IL PAGANTE SUMMER TOUR

​​ 01/06 – Dolcevita – Salerno

02/06 – Sun Valley – Lido Di Spina (FE)

03/06 – Molo – Brescia

04/06 – Nameless – Annone di Brianza (LC)

09/06 – Soccorso in Festa – Ornavasso (VB)

15/06 – Rio Mania – Reggio Emilia

17/06 – Magnolia – Milano

18/06 – Early Summer Festival – Ariano Irpino (AV)

22/06 – Manana – Whitemoon – Torino

24/06 – Nafoura – Castellaneta Marina (TA)

25/06 – Taxi Beach – Garlate (LC)

27/06 – Love Mi – Milano

30/06 – Youth Festival – Sassuolo (MO) + Acque Minerali – Imola (BO)

01/07 – Kings – Jesolo (VE) + Shibuia – Bardolino (VR)

06/07 – Tanta Robba Fest – Cremona

07/07 – Costez – Bergamo

11/07 – Beach Club – Cinquale (MS)

14/07 – La Suerte – Laigueglia (SV)

15/07 – Gattopardo – Alba Adriatica (TE)

17/07 – Villa Delle Rose – Riccione (RN)

20/07 – Just Cavalli – Porto Cervo (OT)

21/07 – Capannina – Tortolì (NU)

22/07 – Caveau – Alba (CN) + Fonti di Recoaro – Broni (PV)

23/07 – Agrisound Fest – Biella

24/07 – Villa Delle Rose – Riccione (RN)

26/07 – Kalipso Club – Pag

27/07 – Havana – Malta

29/07 – Tropicana – Mykonos

30/07 – Gatsby Live Theatre – Zante

31/07 – 54 Dreamy Night – Corfù

02/08 – Vog – Seriate (BG)

03/08 – Tula Summer Festival – Tula (SS)

04/08 – Senorbì Summer Festival – Senorbì (SU)

05/08 – Area Eventi Indie – Cervia (RA)

07/08 – Villa Delle Rose – Riccione (RN)

08/08 – Manana – Kings – Jesolo (VE)

09/08 – Praja – Gallipoli (LE)

10/08 – Menhir – Oristano

11/08 – Blu Beach – Porto Rotondo (SS)

12/08 – Red Valley – Olbia (SS)

14/08 – Discovillage – Follonica (GR)

15/08 – Villa Delle Rose – Riccione (RN) + Marina Bay – Ravenna

18/08 – Manana – Vega – Gallipoli (LE)

19/08 – Manana – Miraja Club – Catanzaro Lido (CZ)

21/08 – Villa Delle Rose – Riccione (RN)

23/08 – Praja – Gallipoli (LE)

25/08 – Manana – La Suerte – Laigueglia (SV)

26/08 – Mr Charlie – Lignano Sabbiadoro (UD)

30/08 – BCM – Palma De Mallorca

01/09 – Pride Village – Padova (PD)

02/09 – Maniva Sky – Giogo Del Maniva (BS)

08/09 – Paradise – Piacenza

14/09 – Xoyo – Londra

22/09 – Manana – Country – Palermo

