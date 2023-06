Mara Sattei aggiunge una nuova data al tour estivo

Share

È partito sabato 3 giugno dal Nameless Festival il “MARA SATTEI SUMMER TOUR 2023”, dando così inizio a un momento fondamentale per la cantautrice, quello del live, durante il quale vivere grandi emozioni insieme ai suoi fan e mostrare tutte le sfaccettature del suo mondo musicale.

Agli appuntamenti già annunciati del tour – prodotto e organizzato da Magellano Concerti, Friends and Partners e Next Show – si aggiunge oggi una nuova data a PULA (CA), l’8 luglio, in occasione dell’Ogopogo Summer Festival:

03 GIUGNO 2023 – ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

16 GIUGNO 2023 – SAN DAMIANO D’ASTI (AT) – LA BARBERA INCONTRA

17 GIUGNO 2023 – RIESE PIO X (TV) – AVIS LIVE MUSIC

2 LUGLIO 2023 – VALLE DEI MOCHENI (TN) – LAGORAI D’INCANTO

8 LUGLIO 2023 – PULA (CA) – OGOPOGO SUMMER FESTIVAL NUOVA DATA

14 LUGLIO 2023 – BERGAMO – NXT STATION

15 LUGLIO 2023 – BOLOGNA – BONSAI GARDEN

16 LUGLIO 2023 – CAORLE (VE) – SUONICA FESTIVAL

04 AGOSTO 2023 – CINQUALE (MS) – VIPER SUMMER FESTIVAL

12 AGOSTO 2023 – GALLIPOLI (LE) – PRAJA

14 AGOSTO 2023 – OLBIA (SS) – RED VALLEY FESTIVAL

16 AGOSTO 2023 – BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

20 AGOSTO 2023 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST

27 AGOSTO 2023 – TERNI – BARAVAI ANFITEATRO ROMANO

È in radio e disponibile su tutte le piattaforme, al link https://island.lnk.to/tasche, “Tasche” (Island Records/Universal Music), Il nuovo singolo di Mara Sattei, accompagnato dal relativo videoclip, visibile al link https://youtu.be/oRmNAAQu1S8, prodotto da Maestro e Think Cattleya, con la regia di Bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nato da un’idea di Mara Sattei.

“Tasche”, prodotto da Zef e scritto dalla stessa artista insieme ad Alessandro La Cava, arriva dopo il debutto alla 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Duemilaminuti”, (disco di platino).

Il 2023 di Mara Sattei è partito alla grande, tra la sua partecipazione al Festival di Sanremo e la firma con Island Records. Un nuovo percorso che vede continuare i grandi traguardi raggiunti lo scorso anno: a gennaio 2022 è uscito il suo album d’esordio, “Universo”; insieme a Fedez e Tananai è stata protagonista della hit più amata e cantata dell’estate, “LA DOLCE VITA”; ha calcato i palchi dei maggiori festival estivi e dei club in autunno, nel corso del suo primo tour.

Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei, donna tra le più in vista del panorama musicale italiano. Nonostante abbia solo un album all’attivo e la sua giovane età, la storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (14 dischi di platino e 1 disco d’oro).

Mara Sattei ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali. Tra i diversi feat ricordiamo: “m12ano” – certificato platino – e – “l%p” – contenuti rispettivamente nel primo e nel secondo album di thasup -, “ALTALENE” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano triplo platino estratto da “BV3” – “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e thasup -, “Spigoli” – traccia triplo platino firmata insieme a Carl Brave e thasup –, “Parentesi” – che ha visto Giorgia tra gli ospiti di “Universo” –, la scorsa estate, “LA DOLCE VITA” – singolo di Fedez certificato quattro volte platino -, che la vede in feat insieme a TANANAI e il recente remix di “IL MIO NOME” – già disco d’oro – in feat con Ernia.

