Al via oggi Firenze Rocks Festival

Oggi Sabato 17 giugno prende il via l’edizione 2023 di Firenze Rocks, il Festival prodotto da Live Nation in collaborazione con Le Nozze di Figaro, che vedrà in questa prima serata i The Who salire sul palco della Visarno Arena di Firenze.

Un ritorno attesissimo quello della leggendaria band britannica dei The Who, che ha scelto in questa speciale occasione di farsi accompagnare dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, filarmonica di rilevanza internazionale. Sarà l’unica data italiana di uno spettacolo orchestrale imperdibile che combinerà i sound della musica classica e del rock puro che ha contraddistinto la musica di una band con all’attivo quasi 60 anni di carriera.

Prima dei The Who, nella giornata di sabato 17,suonerà Tom Morello, storico chitarrista dei Rage Against The Machine e degli Audioslave, riconosciuto da Rolling Stone tra i “100 più grandi musicisti del mondo” per i suoi assoli innovativi e il suo stile cosiddetto “lo slapping elastico”.

Tra gli artisti che si esibiranno nel pomeriggio, ci sarà Lucio Corsi, cantautore toscano che mescola folk pop e glam rock e ha da pochi mesi pubblicato il suo terzo album, “La gente che sogna”. L’artista sarà seguito dai Piqued Jacks, la band alternative rock che ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2023. Ad aprire la giornata saranno Le Distanze, band nata nel 2019, già vincitrice di Sanremo Rock-sezione Trend, il cui brano “Rimani qui” è entrato nella colonna sonora del film “The Mirror”,candidato al David di Donatello. Da sempre, infatti, uno degli obiettivi di Firenze Rocks è portare la musica di artisti emergenti davanti ad un pubblico sempre più ampio. Per questo, a partire da quest’anno e per le future edizioni, saranno i talenti di Sanremo Rock&Trend ad aprire le giornate del Festival.

Non mancheranno le numerose iniziative previste nell’Area Village dove sarà possibile partecipare a molteplici attività di intrattenimento e svago in un parco di 6.000 mq, attrezzato con numerosi punti food & beverage, per immergersi a pieno nell’atmosfera del Festival.

Nella seconda giornata, domenica18 giugno, sarà la volta dei Maroon5, la band guidata da Adam Levine che torna in Italia a distanza di 8 anni dall’ultimo concerto per l’unica data italiana del tour europeo. Prima degli headliner, scalderà il palco la voce di Jake Shears, lead singer dei Scissor Sisters. Nel pomeriggio, si esibirà D4VD (David Burke), preceduto dai The Reytons. Apriranno, nel pomeriggio, I Soci.

Anche quest’anno, giunto alla sua quinta edizione, il Festival si riconferma tra gli appuntamenti musicali più seguiti dell’anno e un punto di riferimento tra i principali Festival della scena rock europea con un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità.

Tra i partner dell’edizione 2023, Frecciarossa metterà a disposizione sconti fino all’80% e RideMovi il servizio di bike sharing per incentivare la mobilità sostenibile,

WAMI è l’acqua ufficiale di Firenze Rocks e contribuirà alla realizzazione di progetti idrici nei villaggi senza acqua potabile. Il Consorzio CIAL si occuperà del riciclo dell’alluminio. Grazie a Corepla, sono state realizzate 250t-shirt con un tessuto ottenuto dalla plastica riciclata del festival della scorsa edizione.

Infine, un altro passo verso la rimozione della plastica monouso dal festival è stato fatto tramite la realizzazione in bioplastica PLA eMater-Bi dei materiali a disposizione del pubblico nei bar e food truck.

APP UFFICIALE, INFO & BIGLIETTI

Tutte le informazioni utili sul festival, aggiornate in tempo reale, sono disponibili sul sito www.firenzerocks.it,l’app ufficiale del festival e i canali social.

Scaricala App ufficiale di Firenze Rocks (Apple e Android)

I biglietti per le giornate di sabato 17 giugno e domenica 18giugno sono disponibili su www.firenzerocks.it/ticketse in tutti i punti vendita autorizzati. Le biglietterie ufficiali di FirenzeRocks sono Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.

Info utili

LINE-UP E ORARI

21:30 THE WHO

19:30 TOM MORELLO

18:05 LUCIO CORSI

17:10 PIQUED JACKS

16:25 LE DISTANZE

21:45 MAROON 5

20:00 JAKE SHEARS

19:00 D4VD

18:00 THE REYTONS

17:00 ISOCI

APERTURA PORTE PER ENTRAMBE LEGIORNATE: ORE 15:00

COME ARRIVARE

Mappa in alta risoluzione disponibile qui

Per entrare alla Visarno Arena sono previsti tre diversi accessi, sul biglietto è riportato l’ingresso dedicato:

Viale degli Olmi: ingresso Argento

Piazza Puccini: ingresso Arancio

Piazzale delle Cascine: ingresso Verde

Chiusura al traffico: Durante le giornate del festival, l’area delle Cascine sarà interdetta al traffico.

Bici

Il percorso in bicicletta consigliato per raggiungere la Visarno Arena dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella è piazza Santa Maria Novella – Piazza Goldoni – Lungarno Vespucci (pista ciclabile).

Grazie alla partnership tra Firenze Rocks e RideMovi, società leader nella mobilità sostenibile, sarà possibile raggiungere la Visarno Arena anche attraverso il loro servizio di Bike Sharing.

Treno

La Visarno Arerna dista poco più di due chilometri dalla stazione centrale di Santa Maria Novella, da cui è possibile prendere la tramvia per raggiungere il festival.

Tramvia

Se avrai il biglietto con l’ingresso Rosso, Blu, Arancio o la necessità di recarti al Box Office, si consiglia di prendere la Linea 2 della tramvia, scendere alla fermata SAN DONATO (UNIVERSITÀ) e da qui, in pochi minuti a piedi, raggiungere la Visarno Arena seguendo il percorso segnalato sul posto: Via di Novoli, Via Paganini, Via Baracca, Via Leoncavallo, passerella pedonale, Via Tartini, Via delle Cascine.

Se invece si è in possesso del biglietto con l’ingresso Giallo, Verde e Argento, si suggerisce di prendere la Linea 1 della tramvia e scendere alla fermata CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena.

Bus

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella, tutti i servizi pubblici di trasporto saranno potenziati. Per info: https://www.at-bus.it/it.

Auto

Alle autovetture private provenienti da Nord e dalla Superstrada Firenze – Pisa – Livorno si consigliano le due alternative:

uscire al Casello di autostradale di Firenze Nord e parcheggiare in uno dei parcheggi scambiatori dislocati lungo la linea tranviaria [Guidoni, Palazzo di Giustizia– Novoli e il parcheggio Quick di Via Ragghianti (sotto il Centro commerciale Coop/Virgin/The Space)]. Proseguire con la Linea 2 del Tram fino alla fermata SAN DONATO (UNIVERSITA’) e da qui, in pochi minuti a piedi, raggiungere la Visarno Arena seguendo: Via di Novoli, Via Paganini, Via Baracca, Via Leoncavallo, passerella pedonale, Via Tartini, Via delle Cascine. Sul sito www.firenzeparcheggi.it o sulla APP di Firenze Parcheggi potrai verificare la disponibilità dei posti in tempo reale e le tariffe applicate.

rimanere sull’Autostrada A1 e parcheggiare nello scambiatore VILLA COSTANZA (https://www.parcheggiovillacostanza.it/it/) – vi si accede direttamente senza uscire, sia da nord che da sud – posto tra i caselli di Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Proseguire con la Linea 1 del Tram fino a CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena. Qualora il Parcheggio di Villa Costanza fosse completo, in alternativa, si consiglia di uscire al Casello Autostradale Firenze Scandicci e parcheggiare in uno dei parcheggi scambiatori dislocati lungo la linea tranviaria: Via delle Sette Regole (Scandicci), nei pressi del Centro Commerciale Coop di Ponte a Greve (area di parcheggio interna e Via Stradone dell’Ospedale), proseguire con la Linea 1 del Tram fino a CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena.

Alle autovetture private provenienti da Sud si consiglia di rimanere sull’Autostrada A1 e parcheggiare nello scambiatore VILLA COSTANZA (https://www.parcheggiovillacostanza.it/it/) – vi si accede direttamente senza uscire, sia da nord che da sud – posto tra i caselli di Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Proseguire con la Linea 1 del Tram fino a CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena. Qualora il Parcheggio di Villa Costanza fosse completo, in alternativa, si consiglia di uscire al Casello Autostradale Firenze Scandicci e parcheggiare in uno dei parcheggi scambiatori dislocati lungo la linea tranviaria: Via delle Sette Regole (Scandicci), nei pressi del Centro Commerciale Coop di Ponte a Greve (area di parcheggio interna e Via Stradone dell’Ospedale), proseguire con la Linea 1 del Tram fino a CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena.

Taxi

La Visarno Arena è raggiungibile anche con il servizio TAXI. Sono state predisposte delle aree TAXi straordinarie in Piazza Vittorio Veneto, Viale dell’Aeronautica e Lungarno dei Pioppi. Per accedere al servizio taxi puoi telefonare allo 055-4390 o allo 055-4242. Il costo del servizio sarà quello previsto dalle tariffe vigenti.

Moto

Alle due ruote è stata riservata un’area di parcheggio per motocicli e motoveicoli in Piazza Vittorio Veneto in modo da poter raggiungere in pochi minuti a piedi la Visarno Arena. L’itinerario consentito per arrivare all’area di Parcheggio è il seguente: sottopasso Viale F.lli Rosselli – a destra Piazza Vittorio Veneto.

Virgin Radio è la radio partner ufficiale della giornata di sabato 17 giugno

Comunicato Stampa: Ufficio stampa Live Nation Italia