Ludovico Einaudi aggiunge nuove date al Tour

Dal 2015 Ludovico Einaudi ama chiudere il suo anno musicale al Teatro Dal Verme di Milano con una serie di concerti che ogni volta fanno registrare il tutto esaurito, segno che l’appuntamento milanese è ormai una tradizione attesa e sentita, un incontro speciale tra l’artista e il pubblico.

I primi concerti annunciati in Sala Grande diventano 13:

30 novembre

1-2-3 dicembre

5- 6 dicembre NUOVE DATE

8-9-10 dicembre

14-15-16-17 dicembre

Ludovico Einaudi sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea per quattro concerti dal 20 al 23 giugno. I concerti del 22 e 23 giugno sono SOLD OUT, mentre invece sono rimasti ancora pochi biglietti disponibili per le date del 20 e 21 giugno.

Subito dopo i concerti di Roma il tour di Ludovico Einaudi continua :

25 giugno – Lugano – Sala Teatro – SOLD OUT

27-28 giugno – Genève – Theatre du Leman – SOLD OUT

30 giugno – St Goarshausen (DE) – SOLD OUT

1 luglio – Hamburg – Derby-Park Klein Flottbek

7 luglio – Baarn (NL) – Royal Park Live – SOLD OUT

9-10 luglio – Gent (BE) – Bijlokesite – SOLD OUT

11 luglio – Strasbourg (FR) – Palais Des Congres

13 luglio – Antibes (FR) – Juan Les Pins

14 luglio – Nimes (FR) – Festival De Nimes

15 luglio – Sant Feliu de Guixols, Guixols Arena (ES) – SOLD OUT

16 luglio – Sallent de Gallego- Pirineos Sur Festival, Huesca (ES) – SOLD OUT

18 luglio – Marbella (ES) – Starlite Festival – SOLD OUT

19 luglio – Chiclana de la Frontera (ES) – Concert Music Festival

21 luglio – Lisboa (PT) – Coliseu de Lisboa – SOLD OUT

22-23 luglio – Porto (PT) – Super Bock Arena

24 luglio – A Coruna (ES) – Coliseum

26 luglio – Avilés (ES) – Centro Niemeyer

28 luglio – La Granja de San Ildefonso – Real Fàbrica de Cristales

30 luglio – Uclés (ES) – Monastero de Uclés

I biglietti per i concerti di Milano Teatro Dal Verme saranno disponibili su ticketone.it

I concerti si terranno alle ore 20:00.