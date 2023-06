In radio il brano classico di Willie Nelson

Share

È uscito “YOU LEFT ME A LONG, LONG TIME AGO” (Legacy Recordings / Sony Music Entertainment), brano classico di WILLIE NELSON che anticipa l’album “BLUEGRASS” in uscita in formato cd e digitale il 15 settembre, in cui l’artista esegue 12 delle sue canzoni più iconiche.

È attivo il preorder dell’album: https://smi.lnk.to/WNBluegrass.

Un’edizione esclusiva da collezione di “Bluegrass”, stampata su vinile blu da 12 pollici, sarà disponibile da venerdì 29 settembre.

“Bluegrass”, il suo 151° album, presenta 12 reiterpretazioni di classici dall’intero repertorio di Willie Nelson, tra cui “On the Road Again“, “Yesterday’s Wine“, “Still is Still Moving to Me“, “Good Hearted Woman“. I brani presenti in “Bluegrass” sono stati scritti da Willie Nelson, tranne “Good Hearted Woman“, scritta e composta in collaborazione con Waylon Jennings.

Prodotto dal suo storico collaboratore Buddy Cannon, “Bluegrass” vanta la partecipazione di musicisti come Barry Bales (contrabbasso), Ron Block (banjo), Aubrey Haynie (violino), Rob Ickes (dobro), Josh Martin (chitarra acustica), Mickey Raphael (armonica), Seth Taylor (mandolino), Bobby Terry (chitarra acustica, chitarra a corde in budello), Dan Tyminski (mandolino); i cori sono forniti da Wyatt Beard, Buddy Cannon e Melonie Cannon. L’artwork scelto per la copertina è stato realizzato da Micah Nelson (figlio di Willie), già autore delle copertine degli album “I Don’t Know a Thing About Love” e “First Rose of Spring”, nonché dell’autobiografia bestseller del New York Times del 2013 “Roll Me Up and Smoke Me When I Die: Musings from the Road”.

Il nuovo album di Willie è un omaggio alla musica folk della zona degli Appalachi (ormai divenuto un genere a se) e al cantautore/esecutore/regista discografico Bill Monroe e i Blue Grass Boys, le cui registrazioni del dopoguerra hanno profondamente influenzato la sensibilità compositiva di Willie e la musica country americana in generale. In “Bluegrass”, Willie Nelson unisce una dozzina di canzoni che collegano la sua storia personale al suo amore di una vita per la musica roots. Utilizzando il suo stesso catalogo come materiale di origine, Willie ha scelto canzoni che combinano melodie forti e un’interazione serrata tra gli strumenti (dalle melodie europee ai ritmi africani) delle canzoni popolari americane scoprendo nuove verità nelle sue stesse canzoni.

Questa la tracklist di “Bluegrass”:

1. No Love Around

2. Somebody Pick Up My Pieces

3. Good Hearted Woman (cowritten with Waylon Jennings)

4. Sad Songs And Waltzes

5. Home Motel

6. You Left Me A Long, Long Time Ago

7. Yesterday’s Wine

8. Bloody Mary Morning

9. Slow Down Old World

10. Still Is Still Moving To Me

11. On The Road Again

12. Man With The Blues

In una carriera già ricca di momenti salienti, il 2023 si sta rivelando un anno straordinario per Willie Nelson, 90enne dal 29 aprile.

“Willie Nelson & Family“, una nuova serie documentario in 5 episodi diretta da Thom Zimny e Oren Moverman, è stata presentata in anteprima a gennaio al Sundance Film Festival 2023 e sarà trasmessa più avanti quest’anno.

“Long Story Short: Willie Nelson 90“, lo speciale concerto di 2 giorni per celebrare il 90° compleanno di Willie, si è tenuto all’Hollywood Bowl di Los Angeles il 29 e il 30 aprile con performance di una grande varietà di artisti che sono stati influenzati e ispirati da Willie e dalla sua musica. “Willie Nelson 90“, un film realizzato durante gli spettacoli all’Hollywood Bowl, è stato proiettato per un breve periodo in selezionati cinema all’inizio di giugno.

Nel 2023 Willie ha vinto 2 Grammy Awards alla 65ª edizione dei Grammy Awards: Miglior Performance Country Solista (“Live Forever”) (da Live Forever: A Tribute to Billy Joe Shaver) e per la prima volta come Miglior Album Country (A Beautiful Time). Nel corso della sua carriera, Willie Nelson ha ottenuto 56 nomination ai Grammy e ha vinto 12 Grammy Awards.

Willie Nelson è uno dei nominati 2023 al Rock & Roll Hall of Fame. «Il gruppo di nominati di quest’anno riflette gli artisti e i suoni diversi che definiscono il rock & roll», ha dichiarato John Sykes, presidente della Rock & Roll Hall of Fame Foundation. «Siamo onorati che la cerimonia di novembre a New York coincida con due eventi importanti nella cultura musicale: il 90º compleanno di Willie Nelson e il 50º anniversario della nascita dell’hip hop». La 38ª cerimonia annuale di induzione alla Rock & Roll Hall of Fame si svolgerà venerdì 3 novembre presso il Barclays Center di Brooklyn, New York, e sarà trasmessa su HBO.

Willie Nelson sta portando la sua famiglia e gli amici in tour per il più grande Outlaw Festival mai realizzato fino ad oggi, con una serie di spettacoli unici nel loro genere quest’estate e quest’autunno.

Il 23 novembre 2023 uscirà il nuovo libro di Willie, “Energy Follows Thought: The Stories Behind My Songs”, che promette di fornire le storie dietro i testi di 160 delle sue canzoni preferite, insieme a una dinamica selezione di foto e memorabilia mai viste prima.

Willie Nelson & Legacy Recordings

Nel febbraio 2012, Willie Nelson ha siglato una storica nuova partnership discografica con Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, segnando un ritorno alla casa discografica.

Da quando ha firmato con Legacy, Willie Nelson ha venduto più di 1 milione di album per l’etichetta.

Le pubblicazioni di Nelson per Legacy Recordings includono: I Don’t Know a Thing About Love (2023), Willie Nelson Live At Budokan 1984 (2022), A Beautiful Time (2022) (Grammy: Best Country Album), The Willie Nelson Family (2021), That’s Life (2021), First Rose of Spring (2020), Ride Me Back Home (2019) (Grammy: Best Country Solo Performance, “Ride Me Back Home”), My Way (2018) (Grammy: Best Traditional Pop Solo Album), Last Man Standing (2018), Willie Nelson and the Boys: Willie’s Stash, Vol. 2 (2017), God’s Problem Child (2017), For The Good Times: A Tribute To Ray Price (2016), Summertime:Willie Nelson Sings Gershwin (2016) (Grammy: Best Traditional Pop Solo Album), Django and Jimmie (2015), December Day: Willie’s Stash, Vol. 1 (2014), Band of Brothers (2014), To All The Girls… (2013), Let’s Face The Music And Dance (2013), Heroes (2012).

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni