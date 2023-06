La nuova versione dell’iconica “Abbronzatissima”

Share

Sarà disponibile anche in radio dal 27 giugno “CITYCAR” (pubblicato da Isola degli Artisti e distribuito da ADA Music Italy), un rifacimento dell’iconica “Abbronzatissima” di Edoardo Vianello, un singolo interpretato da piazzabologna, Mr Pallotta, dal produttore Gorbaciof e dalla voce intramontabile di Edoardo Vianello.

Questo straordinario collettivo di artisti, consapevoli di rivisitare una pietra miliare del repertorio della musica italiana, nel 1963 prodotta e arrangiata dall’indimenticabile maestro Ennio Morricone, riscrivono le strofe del brano, mantenendo l’incipit del ritornello cantato dall’inconfondibile voce del maestro Edoardo Vianello, celebrando l’evergreen “ABBRONZATISSIMA”.

Questo incontro tra la nuova generazione e uno degli hitmaker per eccellenza degli anni 60/70 arriva dopo il successo di “Per sentirsi meno soli” assieme a FIAT131 e Antonello Venditti, altro rifacimento di “Notte prima degli esami” che ha portato al successo i piazzabologna lo scorso ottobre, ottenendo tutte le playlist indie più importanti di Spotify, come anche “FINIMONDO” altro singolo multiplatino, successo della scorsa estate, che ha visto collaborare il Maestro Vianello e M¥ss Keta.

Il brano e da subito entrato nelle playlist SPOTIFY: Radar Italia, New Music Friday Italia, Indie Italia, Scuola Indie, Novità Pop, Alta Rotazione, Caleido

AMAZON: Novità del Momento APPLE MUSIC: Super Indie, Swipe Pop.

“Siamo entusiasti e super orgogliosi – racconta Andrea dei piazzabologna – di partecipare alla rivisitazione di un brano scritto da una delle pietre miliari della musica Italiana “Abbronzatissima” è indubbiamente un capolavoro, abbiamo cercato di conservare l’essenza estiva e spensierata del brano dando al tempo stesso un tocco moderno, spero che il nostro contributo oltre a cercare di ridare ancora più vita alla canzone originale riesca a far apprezzare la musica italiana ai più giovani, ultimamente sento tanti artisti maschi parlare della figura della donna come se fosse sempre lei la “vittima” della relazione, noi abbiamo cercato di fare il contrario e di descrivere una figura della donna attuale, libera ed emancipata. So che dovrebbe essere scontato ma credo che sia importante parlarne in questo momento storico.”

Con Abbronzatissima (con oltre 7 milioni di copie vendute), il maestro Edoardo Vianello ha stabilito il suo record di dischi venduti, raggiungendo con tutta la sua discografia la cifra straordinaria di oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo.

È incredibile ma vero. – dice Mr Pallotta – Non avrei mai pensato di partecipare e aderire ad una collaborazione importante insieme ad una leggenda della musica Italiana come Edoardo Vianello. Ho conosciuto Edoardo quando avevo 10 anni e gli dicevo sempre che volevo fare della mia passione, la musica, la mia professione. Col passare del tempo mi ha portato con lui per più di 5 anni, aprendo i concerti e cantando i suoi brani storici. Oggi uscire con ‘ Citycar’ un brano totalmente nuovo e fresco, insieme a piazzabologna e Gorbaciof, celebrando i 60 anni dall’uscita di Abbronzatissima, mi rende davvero contento ed entusiasta. Il palcoscenico è la mia casa, il luogo in cui mi sento davvero vivo. Non vedo l’ora di condividere queste nuova canzone con voi, di cantarla e ballarla con tutta la passione e l’intensità che ho dentro. Spero che quest’avventura musicale sia un viaggio indimenticabile per tutti noi, un viaggio che ci riempie di gioia.

piazzabologna

I piazzabologna, stanno facendo della loro anonimità e del no sense le sue armi più attraenti, tramite dei “pezzettini” di musica, i quali difficilmente riuscirai a non metterli in loop. Nei brani parlano di stralci di vita quotidiana di comuni studenti universitari, alternando spesso parole italiane con slang inglesi cantate da una voce quasi nostalgica, ma che al tempo spesso che profuma anche di “nuovo romanticismo”.

Nel primo anno della loro carriera, il collettivo ha raggiunto oltre i 4.000.000 di streaming, aggiudicandosi diverse copertine dei digital stores più importanti, sono stati selezionati tra i 6 artisti emergenti più interessanti da Spotify Italia nel loro progetto “RADAR”.

Mr Pallotta

Mr Pallotta, è un cantautore abruzzese, nato da una famiglia di ristoratori, ha mostrato interesse nella musica scappando dal ristorante di famiglia, per cantare nei locali notturni. A Roma, incontra Edoardo Vianello che diventa il produttore del suo primo disco. Arriva all’Isola degli Artisti per continuare il suo percorso artistico.

Tra le ultime attività esperienze sta svolgendo un’intesa attività live esibendosi in tutta Italia e all’estero ( Lisbona, Sardegna, Croazia… ) partecipando ai Festival più importanti della penisola e condividendo il palco con Artisti come: Blanco, Lazza, Salmo, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari solo per citarne alcuni.

