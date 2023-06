Tornano i FOLLYA con “Toxic”

Share

I Follya tornano con un nuovo singolo dal titolo “toxic” (Capitol Records / Universal Music), disponibile da venerdì 30 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano parla di tutte quelle relazioni tossiche dalle quali, nonostante tutto, non riusciamo a prendere le distanze. “All’angolo di un ring / mi metti KO” sono le parole di chi, cercando l’amore in una persona, si ritrova a dover fare i conti con una dipendenza dalla quale è difficile uscire.

«Succede che perdi la testa per qualcuno e non capisci più quale sia il bene e quale sia il male. Sei sotto un treno e speri che quella persona non ti distrugga dal momento che avrebbe tutto il potere per farlo» – spiega Alessio Bernabei – «Immagini tutto quello che verrà con la paura; sarà tutto sano e genuino oppure sarà l’ennesima bomba TOXIC che ti porterà in terapia? Nel bene o nel male forse l’amore ti uccide comunque».

I Follya sono Alessio Bernabei (voce), Francesco Pierozzi (chitarra), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria).

I FOLLYA sono una band nata nel 2022, che non si pone limiti di linguaggio o sound. Un punto d’incontro tra essenza pop e mondi onirici e distopici. Nei loro brani puoi trovare influenze powerpop, synthwave e alternative rock, con ispirazioni provenienti da The Cure, Michael Jackson, Imagine Dragons, David Bowie e The Weeknd.

