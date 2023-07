Parafulmini di Ernia è Disco d’oro

Share

Una cosa è certa: Parafulmini, che vede Ernia affiancato da Fabri Fibra e Bresh al microfono e Zef alla produzione, è inequivocabilmente uno dei brani più amati dell’estate 2023. Tratto dall’album IO NON HO PAURA, il brano da settimane in alta rotazione in radio (anche nell’ultima settimana è risultato essere in top 10 nella classifica EarOne, più precisamente all’ottava posizione), ha accumulato finora ben 15 milioni di streaming; il video per la regia di Fabrizio Conte, inoltre, è stabile nella top 50 tendenze di YouTube fin dalla sua uscita. Da oggi c’è un ulteriore traguardo nel suo palmarès: il singolo è infatti certificato oro.

Ernia sarà in tour per tutta l’estate con il suo IO NON HO PAURA – SUMMER TOUR. Le date:

13 LUGLIO CAORLE (VE), SUONICA FESTIVAL

14 LUGLIO FIRENZE, VIPER SUMMER FESTIVAL

15 LUGLIO FERRARA, SUMMER VIBEZ

19 LUGLIO GENOVA, LIVE IN GENOVA FESTIVAL

20 LUGLIO ORVIETO, ORVIETO SOUND FESTIVAL

22 LUGLIO PALERMO, CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA

23 LUGLIO CATANIA, VILLA BELLINI – SOTTO IL VULCANO FEST

29 LUGLIO SENIGALLIA (AN), MAMAMIA FESTIVAL

31 LUGLIO CASERTA, BELVEDERE DI SAN LEUCIO

10 AGOSTO PAESTUM (SA), MACO FESTIVAL

11 AGOSTO ASCOLI PICENO, ASCOLI SUMMER FESTIVAL

13 AGOSTO OLBIA (SS), RED VALLEY FESTIVAL

20 AGOSTO MONFALCONE (GO), GENERATION YOUNG FESTIVAL

21 AGOSTO BRESCIA, FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

