I Coldplay tornano in Italia nel 2024

Share

I Coldplay tornano in Italia con due nuovi imperdibili appuntamenti il 12 e il 13 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo le sei strabilianti date italiane tutte sold-out che hanno fatto scatenare i fan italiani, la band capitanata da Chris Martin torna nel nostro paese per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour con due nuovi concerti nella Capitale.

Dopo il successo da tutto esaurito della tournée europea negli stadi dell’estate 2023 dei Coldplay – culminata ieri sera con la spettacolare quarta esibizione ad Amsterdam – la band ha annunciato oggi una terza serie di date europee per giugno, luglio e agosto2024, nell’ambito del loro tour mondiale da record Music Of The Spheres.

Le date comprendono le prime esibizioni in Grecia, Romania e Finlandia, nonché il primo concerto a Roma dal 2003 e la prima visita a Budapest dal 2008.

I fan possono registrarsi da ora per accedere alla prevendita dei biglietti – che inizierà alle ore 9:00 di martedì 25 luglio – su Coldplay.com.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 26 luglio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 28 luglio 2023 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com

Dalla prima data del Music Of The Spheres World Tour nel marzo 2022, i Coldplay hanno venduto più di7,5 milioni di biglietti, il numero maggiore per qualsiasi tour negli ultimi due anni. Il tour ha anche ricevuto recensioni lusinghiere da parte dei fan e della critica, ottenendo riconoscimenti come Favorite Touring Artist agli AMAs del 2022 e Tour of The Year agli iHeartRadio Awards del 2023.

Il mese scorso, un rapporto del Massachusetts Institute of Technology ha rivelato che l’attuale tour dei Coldplay ha prodotto finora il 47% in meno di emissioni di CO2erispetto al loro precedente tour negli stadi del 2016/17 (con un confronto spettacolo per spettacolo) e che sono già stati piantati 5 milioni di alberi in tutto il mondo (uno per ogni partecipante al concerto).

Radio 105 è la radio partner ufficiale delle date italiane del tour.

INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

Limite di acquisto bigliettI

Il limite di acquisto biglietti per ogni cliente è di 4 biglietti durante la pre-sale e di 6biglietti in vendita generale.

Cambio nominativo

I biglietti per gli show saranno nominali.

Sarà possibile effettuare il cambio nominativo una sola volta seguendo le modalità indicate sul rispettivo sito internet della biglietteria ufficiale (Ticketmaster, Ticketone o Vivaticket), presso la quale si è effettuato l’acquisto a partire dal 12 giugno 2024 fino al 12 luglio 2024.

Per maggiori informazioni consulta le relative pagine delle biglietterie ufficiali:

· Ticketmaster

· Ticketone

· Vivaticket

ENHANCED EXPERIENCES (PACCHETTI)

Saranno disponibile sia durante la presale che la vendita generale le seguentitipologie di Pacchetti VIP.

ULTIMATE SPHERES EXPERIENCE

• Un biglietto seduto di primo settore

• Partecipa al Once-In-A-Lifetime pre-show backstage tour e sali sul palco per scattare una foto!*

• Accesso alla pre-show Kaotika Lounge che include:

– buffet e open bar (birra, vino, soft drinks, acqua);

– esposizione fotografica del Music of The Spheres World Tour;

– possibilità di acquisto merchandising senza folla;

– photo opportunity, musica e tanto altro!

• Articolo di Merchandise ideato esclusivamente per i possessori di Pacchetti Ultimate Spheres Experience**

• Gift Sostenibile ideato esclusivamente per i possessori di tutti i Pacchetti Coldplay Experience**

• Bracciale eco-friendly dei Coldplay

KAOTICA LOUNGEEXPERIENCE

• Un biglietto seduto di primo settore

• Accesso alla pre-show Kaotika Lounge che include

– buffet e open bar (birra, vino, soft drinks, acqua);

– esposizione fotografica del Music of The Spheres World Tour;

– possibilità di acquisto merchandising senza folla;

– photo opportunity, musica e tanto altro!

• Gift Sostenibile ideato esclusivamente per i possessori di Pacchetti Coldplay Experience**

• Bracciale eco-friendly dei Coldplay

FLORIS EARLY ENTRYEXPERIENCE

• Un biglietto di Prato*

• Ingresso anticipato nella venue rispetto ai possessori di biglietto standard**

• Gift Sostenibile ideato esclusivamente per i possessori di Pacchetti Coldplay Experience***

• Bracciale eco-friendly dei Coldplay

KUBIK EXPERIENCE

• Un biglietto seduto di primo settore*

• Articolo di Merchandise ideato esclusivamente per i possessori di Pacchetti Coldplay Experience**

• Badge Ricordo del tour

SUPERSOLIS EXPERIENCE

• Un biglietto seduto di secondo settore*

• Articolo di Merchandise ideato esclusivamente per i possessori di Pacchetti Coldplay Experience*

• Badge Ricordo del tour

I Coldplay hanno anche confermato che renderanno disponibile un numero limitato di Infinity Tickets per gli spettacoli nei prossimi mesi. Gli Infinity Tickets vengono rilasciati per ogni spettacolo dei Coldplay per rendere il Music Of The Spheres World Tour accessibile ai fan ad un prezzo vantaggioso. Il costo del biglietto è di 20euro. Sono limitati a un massimo di due biglietti per acquirente e devono essere acquistati in coppia (si troveranno uno accanto all’altro).

DHL è il partner logistico ufficiale del Music Of The Spheres World Tour e sostiene la band nella sua missione di ridurre del 50% le emissioni dirette del tour.

Calendario delle nuove date 2024:

GIUGNO 2024

8 – Atene – Stadio Olimpico

12 – Bucarest – Arena Națională

16 – Budapest – Puskás Aréna

22 – Lione – Stadio Groupama

23 – Lione – StadioGroupama

LUGLIO 2024

12 – Roma – Stadio Olimpico

13 – Roma – Stadio Olimpico

20 – Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

21 – Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

28 – Helsinki – Olympiastadion

AGOSTO 2024

15 – Monaco di Baviera – Olympiastadion

17 – Monaco – Olympiastadion

21 – Vienna – Ernst-Happel-Stadion

22 – Vienna – Ernst-Happel-Stadion

29 – Dublino – CrokePark

30 – Dublino – CrokePark

Comunicato Stampa: Live Nation Italia