CPM Music Institute protagonisti della serata “Danzando sulle note del Cinema”

Share

Venerdì 25 agosto gli allievi del CPM Music Institute, la scuola di Musica fondata e diretta da Franco Mussida, saranno protagonisti della serata “Danzando sulle note del Cinema” che si terrà in Piazza Aranci a Massa Carrara in occasione della 5ª edizione del Premio Mercurio d’Argento dedicato alle composizioni musicali (inizio evento ore 21.30 – ingresso libero).

La CPM Ultra Pop Band, composta da Lorenzo Niniano (diplomato in Chitarra Pop Rock), Adalberto Luigi Gambacorta (diplomato in Basso Pop Rock), Vincenzo Garofalo (3° anno Batteria e Percussioni), Giacomo Gulino (2° anno di Pianoforte&Tastiere Pop Rock), Sofia Pragliola e Arcangelo Deleo (entrambi iscritti al 2° anno di Canto Pop Rock), eseguirà dal vivo alcune delle più celebri e premiate colonne sonore e musiche da film di compositori e artisti del calibro di Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, Vangelis, Giorgio Moroder, Ryūichi Sakamoto, Joe Hisaishi, Lady Gaga, Irene Cara, Olivia Newton John, Aretha Franklin, Adele, Billie Eilish e molti altri. Le esibizioni saranno impreziosite dalle coreografie realizzate dai ballerini della scuola di danza Max Ballet Academy – Centro Formazione Danza Firenze.

Nato per mettere in risalto l’importanza della composizione musicale e il suo ruolo nella vita di tutti i giorni (film, spot, videogames), il Premio Mercurio d’Argento è promosso dal Comune di Massa con il patrocinio di ACMF – Associazione Compositori Musiche da Film. Per tre giorni, da giovedì 24 a sabato 26 agosto, il Premio Mercurio d’Argento trasforma il centro storico della città toscana in un centro musicale, animato dal concorso dedicato ai compositori di musica per immagine, workshop, dibattiti e appuntamenti musicali con compositori italiani e stranieri.

Il CPM Music Institute (riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal MUR) vanta un programma didattico ricco e articolato di corsi specializzati nella formazione strumentale, vocale e professionale curati da insegnanti professionisti (Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Tecnico del Suono, Composizione Pop Rock, Electronic Music Producer, SongWriting, Arpa, Fiati e Violino Pop Rock) e propone percorsi Accademici, Pre-Accademici, Multi e Mono Stilistici, Individuali (AFAM, BAC, Diploma, Certificate, Individuali e Master).

È inoltre possibile intraprendere il triennio e il biennio AFAM per conseguire il Diploma Accademico di 1° e 2° livello, titoli equivalenti ad una Laurea triennale e magistrale, riconosciute sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei. Molti di coloro che hanno studiato al CPM lavorano oggi in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti (da Laura Pausini ad Ermal Meta), altri hanno intrapreso carriere artistiche proprie (tra i quali Mahmood, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino, Cordio, Tananai). Dal 1988 si occupa anche di portare la Musica in luoghi estremi, la più recente iniziativa è CO2 “Controllare l’odio” che consiste nell’installazione di speciali audioteche di sola musica strumentale divisa per stati d’animo, attive in 11 carceri italiane (Milano, Opera, Monza, Torino, Alessandria, Roma, Napoli, Venezia, Genova, Bologna, più una variante attiva al carcere minorile Beccaria di Milano).

Realizza progetti musicali educativi per il sociale, come le attività educative inserite nei programmi di recupero della Comunità di San Patrignano, e per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì, per la cultura, con la partecipazione al Premio Campiello Giovani.

Premio Mercurio d’Argento Locandina CPM Music Institute

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni