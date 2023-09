Fuori ovunque l’album di Yung Snapp

Share

Finalmente l’HOTEL MONTANA (https://wmi.lnk.to/hotelmontana; Warner Music Italy) di Yung Snapp spalanca le porte.

Dopo l’evento esclusivo che YUNG SNAPP ha riservato ai suoi fan pochi giorni fa a Milano, facendoli entrare fisicamente nelle stanze dell’Hotel Montana, adesso l’artista è pronto a mostrare a tutti il suo primo album solista.

Come in un Hotel ogni stanza ha un tema e prende la forma di chi la vive, così ogni traccia dell’album ha una sua identità, un suo suono. Ogni creazione rappresenta le influenze musicali, le personalità artistiche e la voglia di creare un crossover di generi fluido e dinamico.

Tra banger e canzoni più melodiche, Yung Snapp non torna soltanto con “another hit”, ma ci fa entrare in un progetto ricco di elementi, in cui la freschezza e la spensieratezza si incontrano e scontrano con il suo lato più intimo e conscious.

In questo nuovo progetto le sonorità delle sue produzioni vanno dalla trap, all’house, dall’afro all’RnB, fino al carribean pop, al crunk e tra nuove e consolidate collaborazioni ci sono: Diss Gacha, Geolier, MamboLosco, CoCo, Lele Blade, Icy Subzero, Mv Killa e ANNA.

Di seguito la tracklist:

1 Primm Ca M N Vac

2 Money Cash Feat. Diss Gacha

3 Kiss You (F**k You) Feat. Geolier

4 Basti Tu

5 Champagne Problems Feat. MamboLosco

6 Tutto L’Oro

7 Solo Feat. CoCo

8 Ma Xkè A Me?

9 Sincer Feat. Lele Blade, Icy Subzero

10 ATM Feat. Mv Killa

11 Ngopp ‘A Di

12 Shawty Feat. ANNA

13 Thanks

Antonio Lago, in arte Yung Snapp, nasce a Napoli nel 1996. Nel 2015 entra a far parte del collettivo 365 MUV, dove conosce Lele Blade e Vale Lambo con i quali forma il gruppo Le Scimmie. Il 30 settembre 2016 viene rilasciato in free download sul sito di Dogozilla il primo album in studio de Le Scimmie, intitolato El Dorado. Yung Snapp cura tutte le produzioni dell’album. Nel frattempo comincia a produrre per volti noti del panorama hip hop italiano, tipo Gué, Clementino, Fabri Fibra, Emis Killa e Ntò. Nel 2019 fonda il collettivo SLF (acronimo di Solo La Fam) insieme a Lele Blade, MV Killa, Vale Lambo e Niko Beatz, dopo essere usciti da 365 MUV. Il primo brano del collettivo SLF, intitolato “Squad”, esce nel 2020. Il 25 settembre dello stesso anno esce “Come il mare” di Vale Lambo, album in cui Yung Snapp collabora in nove tracce come produttore e beatmaker. Durante il 2020 rilascia alcuni singoli che anticipano “Hours”, il primo album in studio da rapper per Yung Snapp, realizzato in collaborazione con MV Killa, che contiene al suo interno il brano “Splash” certificato oro. Nel 2021 duetta con Lele Blade nel singolo “Just for fun” e produce alcune tracce del suo album “Ambizione” (disco d’oro). Nello stesso anno esce la seconda traccia del collettivo SLF, “Ready”, che anticipa l’album “WE THE SQUAD Vol. 1” (disco d’oro), che contiene la hit “Travesuras”, certificata platino. Nel luglio 2022 esce una nuova versione del mixtape con 6 nuovi brani. Nell’autunno 2022 pubblica i primi due singoli come solista, “Montana” e “Shawty” feat. Anna. È inoltre il producer principale del nuovo album di MV Killa, “Fede”, pubblicato ad aprile 2023. Il 5 maggio esce “Sincer”, terzo singolo come solista con i featuring di Lele Blade e Icy Subzero.

