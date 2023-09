CPM Music Institute di Milano apre le porte ai giovani artisti di età compresa dai 5 ai 12 anni

Share

Sabato 16 settembre al CPM Music Institute di Milano arriva l’OPEN DAY JUNIOR!

Il CPM Music Institute (Via Privata Elio Reguzzoni, 15) apre le porte ai giovani aspiranti cantanti e musicisti per presentare i corsi pensati appositamente per la fascia d’età dai 5 ai 12 anni.

I corsi Junior del CPM Music Institute, attivi dall’a.a. 2015/2016, sono realizzati appositamente con l’intento di avvicinare i più piccoli e i più giovani alla Musica con un approccio didattico ben strutturato. I corsi, infatti, prevedono lezioni di strumento, Musica d’Insieme e fondamenti di teoria musicale. Inoltre, ogni anno al termine del percorso di studi viene organizzata una giornata nel Teatro del CPM Music Institute per la preparazione dello spettacolo finale.

Dalle ore 10.00, i partecipanti all’Open Day Junior potranno visitare la scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida, conoscere i docenti, i corsi proposti di I e II livello con certificazione finale CPM, provare gli strumenti e iscriversi già da subito (Basso, Batteria, Canto, Chitarra e Pianoforte&Tastiere).

Nello specifico, la giornata prevede 3 sessioni di prove aperte per dare la possibilità a coloro che parteciperanno di approcciarsi anche a più di uno strumento: 1° sessione alle ore 10.00, 2° sessione alle ore 11.00, 3° sessione alle ore 12.00.

Per i giovani futuri allievi sarà possibile prenotarsi a più sessioni con la possibilità di provare più strumenti e trovare quindi quello più vicino al proprio sentire.

Per partecipare è necessario prenotarsi al seguente link: https://eventi.mycpm.it/eventi.aspx?_l2=105.

Il CPM Music Institute (riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal MUR) vanta un programma didattico ricco e articolato di corsi specializzati nella formazione strumentale, vocale e professionale curati da insegnanti professionisti (Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Tecnico del Suono, Composizione Pop Rock, Electronic Music Producer, SongWriting, Arpa, Fiati e ViolinoPop Rock) e propone percorsi Accademici, Pre-Accademici, Multi e Mono Stilistici, Individuali (AFAM, BAC, Diploma, Certificate, Individuali e Master). È inoltre possibile intraprendere il triennio e il biennio AFAM per conseguire il Diploma Accademico di 1° e 2° livello, titoli equivalenti ad una Laurea triennale e magistrale, riconosciute sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei.

Molti di coloro che hanno studiato al CPM lavorano oggi in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti (da Laura Pausini ad Ermal Meta), altri hanno intrapreso carriere artistiche proprie (tra i quali Mahmood, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino, Cordio, Tananai).

Dal 1988 si occupa anche di portare la Musica in luoghi estremi, la più recente iniziativa è CO2 “Controllare l’odio” che consiste nell’installazione di speciali audioteche di sola musica strumentale divisa per stati d’animo, attive in 11 carceri italiane (Milano, Opera, Monza, Torino, Alessandria, Roma, Napoli, Venezia, Genova, Bologna, più una variante attiva al carcere minorile Beccaria di Milano). Realizza progetti musicali educativi per il sociale, come le attività educative inserite nei programmi di recupero della Comunità di San Patrignano, e per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì, per la cultura, con la partecipazione al Premio Campiello Giovani.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del CPM (www.cpm.it), inviare una e-mail a corsi@cpm.it o chiamare allo 02.6411461.

