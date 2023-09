Olivia Rodrigo a Bologna la tappa italiana del suo tour

Share

Olivia Rodrigo ha annunciato il suo attesissimo tour mondiale GUTS, con un’unica imperdibile tappa italiana il 9 giugno 2024 all’Unipol Arena di Bologna. Il tour dell’artista multi-platino e vincitrice di tre Grammy sarà in supporto del suo secondo album in studio, GUTS, pubblicato l’8 settembre da Virgin Records/UniversalMusic Italia con grande clamore da parte della critica.

Prodotto da Live Nation, l’imponente tour globale prenderà il via venerdì 23 febbraio 2024 a Palm Springs, in California, presso l’Acrisure Arena, con tappe in tutto il Nord America e in Europa, tra cui Miami, Toronto, New York, Londra, Amsterdam, Parigi, Bologna e molte altre ancora, prima di concludersi con un doppio spettacolo il 13 e 14 agosto al Kia Forum di Los Angeles.

Dopo l’incredibile successo del suo tour di debutto nel 2022, il SOUR Tour, il GUTS world tour sarà il primo tour di Olivia nelle arene e la porterà in venue iconiche di tutto il mondo, come il Madison Square Garden, il Kia Forum, lo Sportpaleis,l’O2 e altri ancora. Durante questo tour, Olivia si esibirà in più serate in varie città, tra cui due serate a New York, Los Angeles e Londra.

Per accedere alla vendita sarà necessario registrarsi su oliviarodrigo.com da ora fino a domenica 17 settembre alle 23:00, per aiutare a bloccare i bot, ridurre la rivendita e far arrivare più biglietti direttamente nelle mani dei fan che vogliono assistere al concerto.

Una volta chiusa la registrazione, i fan saranno selezionati in maniera casuale per ricevere un codice che consentirà loro di accedere alla vendita a partire dalle ore15:00 di giovedì 21 settembre.

Uno degli album più attesi dell’anno, GUTS è il seguito del debutto SOUR di Olivia Rodrigo, 4volte platino nel 2021, e contiene la sua hit #1 “vampire” e il nuovo brano “get him back!”. Come “vampire”, il secondo singolo di GUTS, “bad idea, right?”, è stato nominato Best NewTrack da Pitchfork, che lo ha definito “una delle migliori performance pop dell’anno”. Pubblicato il mese scorso insieme al suo video ispirato ai film di serie B, “bad idea right?” ha ricevuto anche il plauso di Rolling Stone (che lo ha definito un “headbanger zuccheroso”) edel New York Times (che nella sua rubrica settimanale “The Playlist” ha elogiato il brano come una “brillante e caleidoscopica canzone pop…”).

La Rodrigo è una cantautrice di una purezza piuttosto sorprendente -anche nei suoi testi più stilizzati, non si allontana mai dal calcio viscerale non formato di un sentimento. – Il New York Times

… Guts è un altro classico istantaneo, con le sue canzoni più ambiziose, intime e disordinate. Le canzoni pop-punk di Olivia sono piene dibattute da urlo. – Rolling Stone

Guts è un album senza tracce da saltare – USA Today

In tutto Guts è così spiritosa, così incazzata, così arrabbiata allostesso tempo, come solo una rockstar può essere. E questo è l’album di unarockstar davvero brillante. – Rolling Stone

Con Guts, Rodrigo ha pubblicato l’album pop più completo dell’anno. – Billboard

Dopo aver infranto i record con il suo album di debutto SOUR, vincitore di 4 dischi di platino -l’album più veloce nella storia ad avere tutte le sue canzoni certificate RIAA Platinum o superiori – Olivia Rodrigo fa un ritorno monumentale con il suo nuovo album GUTS, rivelando una nuova raffinatezza come vocalista e paroliere. Prodotta e co-scritta da Daniel Nigro (suo principale partner creativo in SOUR), ogni canzone intensifica l’onestà emotiva che ha sempre impregnato la sua narrazione. La Rodrigo espande la sua tavolozza espressiva, scoprendo dimensioni completamente nuove della sua arte, come esemplificato dal singolo principale “vampire”.

Acclamato da Pitchfork come “Best New Track” al momento dell’uscita, “vampire” ha debuttato al n. 1 della Billboard Hot 100, ha stabilito il record di Spotify per il più grande debutto di una canzone da solista nel 2023 e infine ha raggiunto il n. 1 della Top 40 Radio. Più di recente, “vampire” ha raggiunto la posizione n. 1 della UK Official Singles Chart – una svolta che ha reso Rodrigo l’artista femminile con il maggior numero di singoli n. 1nel Regno Unito in questo decennio. “Vampire” ha accumulato oltre100 milioni di stream combinati nella sua prima settimana e si è piazzato al n. 1 in Australia, Nuova Zelanda e Irlanda. La ventenne è la più giovane artista nella storia della Hot 100 ad aver debuttato con tre hit al n. 1.

Nominato album numero1 del 2021 da Rolling Stone e acclamato come uno dei migliori album del 2021dal New York Times, SOUR è ora 4 volte Platino negli Stati Uniti e ha venduto oltre 17,9 milioni di unità globali di album con oltre 42 miliardi di streaming in tutto il mondo. Ognuno degli 11 brani dell’album è entrato nellatop 30 della Hot 100 di Billboard, rendendo la Rodrigo la prima artista donnaa piazzare contemporaneamente 11 o più canzoni nella top 30.

Ha ricevuto sette nomination ai GRAMMY® Award, tra cui quelle per ciascuna delle quattro categorie principali, e si è aggiudicata i premi per il Miglior artista emergente, il Miglior album vocale pop e la Miglior performance solista pop ai 64° GRAMMY®Awards. Rodrigo è stato nominato nuovo artista dell’anno agli American Music Awards, donna dell’anno ai 2022 Women in Music Awards di Billboard e cantautore dell’anno sia agli ASCAP Pop Music Awards che ai Variety Hitmakers.

Ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo “Get Him Back!”, in tutte le radio italiane da venerdì. La clip, in poche ore, ha totalizzato oltre 1 milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

Il suo secondo album in studio “GUTS”, che sulla sola piattaforma di Spotify ha già sorpassato i 500 milioni di stream (il giorno dell’uscita ha fatto registrare il 10° debutto più alto sulla piattaforma per un album di un’artista femminile).

